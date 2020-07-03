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Уровень безработицы в Литве в мае – один из самых высоких в ЕС, сообщает Евростат
Уровень безработицы в Литве был одним из самых высоких в странах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.
За год уровень безработицы в Литве повысился на 3,2 пункта, а за месяц - на 0,7 пункта и в мае был 9,3%. Более высокий уровень безработицы в мае был зафиксирован в Латвии (9,8%), на Кипре (10,2%) и в Испании (14,5%), показывают данные Евростата.
Эстония не привела новейшие данные, однако в апреле в стране уровень безработицы был 6% - на 1,3 пункта выше, чем в апреле прошлого года.
Во всем ЕС уровень безработицы за год не изменился, а за месяц повысился на 0,1 пункта до 6,7%.
Уровень безработицы среди молодежи до 25 летв Литве за год повысился на 8,6 пункта до 18,5%, во всем ЕС этот показатель был 15,7% или на 0,6 пункта выше, чем год назад.
В мае в Литве работы не было у 138 тыс. человек, из них 20 тыс. - молодежь до 25 лет.
Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС работы не было у 14,366 млн человек.
Ключевые слова: безработица, уровень, Евростат
География: Литва
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