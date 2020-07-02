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Пражская трапеза. Новости от FITZROY на 2 июля

David W Cerny | Reuters


Столица Чехии отметила “проводы коронавируса” коллективным застольем

“Маска, я тебя знаю!” В Словении вскрыты махинации с закупками СИЗ

Итальянская полиция оставила террористов без “колёс”

В Индиане защитят право на Вторую поправку

Илон Маск запустил новый спутник для навигации

США признали китайские Huawei и ZTE “угрозой национальной безопасности”

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 2 июля, 14:01

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