Тренер каунасского БК Жальгирисa переходит в Барселону 🔊 Воспроизвести Старший тренер каунасского баскетбольного клуба (БК) "Жальгирис" (Zalgiris) Шарунас Ясикявичюс



Старший тренер каунасского баскетбольного клуба (БК) "Жальгирис" (Zalgiris) Шарунас Ясикявичюс покидает занимаемый пост и в новом сезоне возглавит команду "Барселона" (Barcelona), сообщил в четверг клуб.



Ш. Ясикявичюс руководил каунасским клубом с 2016 года. Его крупнейшее достижение на тренерском посту – третье место в Евролиге в 2018 году.



"Мы хотели удержать Шарунаса, однако в этом году конкуренция за него была неожиданно высокой. Как бы там ни было, вместе с ним, как команда, так и вся организация "Жальгираса", совершила большой шаг вперед", – отметил директор клуба Паулюс Мотеюнас.



Пока не ясно, кто сменит Ш. Ясикявичюса на посту старшего тренера. Старший тренер каунасского баскетбольного клуба (БК) "Жальгирис" (Zalgiris) Шарунас Ясикявичюс покидает занимаемый пост и в новом сезоне возглавит команду "Барселона" (Barcelona), сообщил в четверг клуб.Ш. Ясикявичюс руководил каунасским клубом с 2016 года. Его крупнейшее достижение на тренерском посту – третье место в Евролиге в 2018 году."Мы хотели удержать Шарунаса, однако в этом году конкуренция за него была неожиданно высокой. Как бы там ни было, вместе с ним, как команда, так и вся организация "Жальгираса", совершила большой шаг вперед", – отметил директор клуба Паулюс Мотеюнас.Пока не ясно, кто сменит Ш. Ясикявичюса на посту старшего тренера. BNS Категории: спорт, в Европе Ключевые слова: баскетбол, Жальгирис, тренер, Барселона, Ясикявичюс — статья прочитана 149 раз Комментарии