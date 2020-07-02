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Тренер каунасского БК Жальгирисa переходит в Барселону

Старший тренер каунасского баскетбольного клуба (БК) "Жальгирис" (Zalgiris) Шарунас Ясикявичюс


Старший тренер каунасского баскетбольного клуба (БК) "Жальгирис" (Zalgiris) Шарунас Ясикявичюс покидает занимаемый пост и в новом сезоне возглавит команду "Барселона" (Barcelona), сообщил в четверг клуб.

Ш. Ясикявичюс руководил каунасским клубом с 2016 года. Его крупнейшее достижение на тренерском посту – третье место в Евролиге в 2018 году.

"Мы хотели удержать Шарунаса, однако в этом году конкуренция за него была неожиданно высокой. Как бы там ни было, вместе с ним, как команда, так и вся организация "Жальгираса", совершила большой шаг вперед", – отметил директор клуба Паулюс Мотеюнас.

Пока не ясно, кто сменит Ш. Ясикявичюса на посту старшего тренера.
BNS
Категории: спорт, в Европе
Ключевые слова: баскетбол, Жальгирис, тренер, Барселона, Ясикявичюс
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добавлена сегодня, 2 июля, 18:30

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