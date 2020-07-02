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Глава ГИК Литвы: для голосования за границей в первый день зарегистрировались 500 избирателей



В первый день регистрации голосующих за границей заявки подали 500 избирателей, и эта цифра является рекордной, завила глав Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матйошайтите.

"К этому утру зарегистрировался 491 избиратель, в основном в Соединенном Королевстве – 132, в Ирландии – 46, в Германии – 43, а также 90 избирателей зарегистрировались для голосования в консульских помещениях посольств", – сказала BNS Л. Матйошайтите.

"На самом деле регистрация очень активная, по сравнению с прежними выборами, у нас были такие цифры только в первые недели регистрации, видно, что интерес большой и эта инерция, которая была в прошлом году, вероятно, сохранена и в этом", – отметила глава ГИК.

Регистрация зарубежных избирателей на сайте ГИК началась в среду в 13 часов. По словам Л. Матйошайтите, последняя дата регистрации голосования по почте в разных странах отличается, а приходящие голосовать в диппредставительство могут это сделать и в день выборов.
"Если гражданин выбирает голосование в диппредставительстве, то это можно сделать до дня голосования и в день голосования, не обязательно регистрироваться заранее, а выбравшие голосование по почте зависят от соответствующего представительства, мы установили соответствующие сроки с учетом особенностей работы почты", – сказала глава комиссии.

Регистрация проходит на сайте ГИК по адресу: https://www.rinkejopuslapis.lt/rinkeju-balsuojanciu-uzsienyje-elektronine-registracija.

ГИК отмечает, что все избиратели, проживающие за границей должны зарегистрироваться заново, даже те, кто постоянно живет за границей уже были внесены в списки голосующих за границей на выборах или на референдумах.

Эта регистрация необходима для того, чтобы зарубежные литовцы впервые могли голосовать в учрежденном Одномандатном округе литовцев мира.

На предыдущих президентских выборах и выборах в Европарламент проголосовали соответственно почти 53 тыс. и 40 тыс. граждан Литвы за рубежом. Для сравнения, в парламентских выборах 2016 года приняли участие более 16 тыс. зарубежных избирателей.

Очередные парламентские выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество
Ключевые слова: выборы, сейм, кандидаты, депутаты
География: Литва
статья прочитана 141 раз
добавлена сегодня, 2 июля, 17:30

Комментарии

Екатерина
2 июля, 18:40
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Ещё есть такие которые наивные или это просто комп а на нем можно всё что угодно изображать?
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