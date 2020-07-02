Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



До начала коронакризиса у экономики Литвы не было явного дисбаланса, и это помогло выдержать удар пандемии COVID-19 этой весной, поэтому у бизнеса страны есть неплохие условия для того, чтобы в третьем и четвертом квартале активно выбираться из ямы, в которую он попал во втором квартале, утверждает банк SEB bankas.



В новейшем экономическом обозрении литовской экономики, подготовленном SEB, прогнозируется, что по основному сценарию экономический спад страны в этом году составит 6,7%, а в 2021 году внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 5,3% (в начале мая SEB прогнозировал сокращение в 8,7% и рост в следующем году в 6,1%). По новейшим оценкам SEB, в 2022 году рост экономики Литвы должен достигать 3%.



"Это означало бы, что Литва вернется на докризисный уровень в начале 2022 года", – сказал экономист SEB bankas Тадас Повилаускас, представляя обозрение. До начала коронакризиса у экономики Литвы не было явного дисбаланса, и это помогло выдержать удар пандемии COVID-19 этой весной, поэтому у бизнеса страны есть неплохие условия для того, чтобы в третьем и четвертом квартале активно выбираться из ямы, в которую он попал во втором квартале, утверждает банк SEB bankas.В новейшем экономическом обозрении литовской экономики, подготовленном SEB, прогнозируется, что по основному сценарию экономический спад страны в этом году составит 6,7%, а в 2021 году внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 5,3% (в начале мая SEB прогнозировал сокращение в 8,7% и рост в следующем году в 6,1%). По новейшим оценкам SEB, в 2022 году рост экономики Литвы должен достигать 3%."Это означало бы, что Литва вернется на докризисный уровень в начале 2022 года", – сказал экономист SEB bankas Тадас Повилаускас, представляя обозрение. По его словам, экономический прогноз Литвы на этот год улучшен с учетом новейших данных промышленности и розничной торговли, которые свидетельствуют, что во втором квартале экономика сокращалась более медленными темпами, чем ожидалось ранее, а также были учтены благоприятные условия для урожая зерновых, который в этом году должен быть значительно лучше, чем в прошлом году.



Однако Т. Повилаускас подчеркнул, что коронавирус никуда не пропал, и пока он не будет взят полностью под контроль не только в Литве, но и в мире, экономика не будет действовать на полную мощность.



"Если по Европе и Литве ударит новая волна вируса, экономические изменения будут значительно хуже, чем мы ожидаем сейчас", – сказал Т. Повилаускас.



По его словам, хотя вероятность такой принудительной остановки экономики, какая была в конце марта, мала, однако потребители могут вновь внезапно закрыть кошельки, если количество зараженных осенью вырастет, и вновь придется избегать массового скопления людей в закрытых помещениях.



SEB прогнозирует, что согласованный среднегодовой показатель инфляции в этом году составит 0,8%, в 2021 году он увеличится до 2,2%. По словам Т. Повилаускаса, в этом году наибольшее влияние на инфляцию окажут цены на энергоресурсы – если бы не они, то годовая инфляция по-прежнему была бы близка к 2,5%.



Средний уровень безработицы в Литве в прошлом году, составлявший 6,3%, в этом году должен вырасти до 9,3%, а в 2021 году сократиться до 8,4%.



По оценкам SEB, дефицит сектора власти в этом году составит 8,5% ВВП, а в 2021 году будет трехпроцентный профицит сектора власти. Ожидается, что долг госсектора, составивший в прошлом году 36,2% от ВВП, в этом году вырастет до 49%, а в 2021 году – до 50,5% ВВП.



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В январе-июне поступления в государственный бюджет Литвы были почти на 719,1 млн евро или на 15,3% меньше, чем планировалось и почти на 8,5% (373,3 млн евро) меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов в четверг предварительные данные.



Только в июне доходы госбюджета были на 15,9% (159,8 млн. евро) меньше, чем планировалось и на почти на 10,5% (на 99,4 млн евро) меньше, чем год назад.



Невзирая на это, министерство сообщило, что в июне сбор доходов был лучше, чем в мае, когда их было на 29,2% (253,4 млн евро) меньше, чем планировалось и на 19,4% (148 млн евро) меньше, чем в мае прошлого года.



По данным министерства, в июньский показатель сбора доходов отражает результаты деятельности в мае, с учетом отложенных платежей компаний, затронутых последствиями COVID-19, которые за месяц выросли почти на 135 млн евро и в конце месяца составили около 570 млн евро.



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В мае этого года банки в Литве заключили новых договоров о жилищных кредитах на сумму 92,8 млн евро – в 1,6 раза меньше, чем в апреле и в 1,4 раза меньше, чем в мае прошлого года, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Между тем, в январе-мае сумма новых кредитов составила 633,2 млн евро – на 9% больше, чем за тот же период прошлого года (581 млн евро). По словам экономиста Банка Литвы (Центробанка) Вайдотаса Шумскиса, рост обусловлен активностью жилищного рынка в январе-феврале.



В конце мая остаток жилищных кредитов составил 8,7 млрд евро.



Между тем, средняя процентная ставка в пятом месяце года выросла и составила 2,4%.По сравнению с мартом средняя процентная ставка составила 2,31%, а в апреле – 2,2%. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии