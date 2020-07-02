Истинные последствия пандемии будут ощутимы осенью – советник президента Литвы 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве были подвержены 7 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 1825, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 200 человек, выздоровело 1536 человек, 66 человек находятся в изоляции.



От коронавируса скончались 78 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 33 завозных случаев.



За сутки проверено 4219 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 432 тыс. 457.



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Хотя первый шок, вызванный коронавирусом, литовская экономика выдержала достаточно неплохо, истинные последствия будут ощутимы осенью, прогнозирует советник президента Симонас Крепшта.



"Сейчас критический момент для экономики страны. Да, это первая волна с медицинской точки зрения мы ее выстояли, экономика также стабилизировалась, однако мы должны подготовиться к осени, поскольку вероятно, что именно с экономической стороны эффекты пандемии в наибольшей степени проявятся осенью через рост безработицы, через застой на экспортных рынках", – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции LRT. За минувшие сутки в Литве были подвержены 7 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 1825, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.Сейчас в Литве больны коронавирусом 200 человек, выздоровело 1536 человек, 66 человек находятся в изоляции.От коронавируса скончались 78 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 33 завозных случаев.За сутки проверено 4219 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 432 тыс. 457.* * *Хотя первый шок, вызванный коронавирусом, литовская экономика выдержала достаточно неплохо, истинные последствия будут ощутимы осенью, прогнозирует советник президента Симонас Крепшта."Сейчас критический момент для экономики страны. Да, это первая волна с медицинской точки зрения мы ее выстояли, экономика также стабилизировалась, однако мы должны подготовиться к осени, поскольку вероятно, что именно с экономической стороны эффекты пандемии в наибольшей степени проявятся осенью через рост безработицы, через застой на экспортных рынках", – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции LRT. Он также обратил внимание на то, что на этот год прогнозируется сокращение внутреннего валового продукта, а уровень безработицы заметен уже сейчас.



"Экономические процессы достаточно инертны, мы видим, что происходит на экспортных рынках, в Евросоюзе, где прогнозируется один из крупнейших спадов со Второй мировой войны", – сказал С. Крепшта.



На этой неделе Минифин Литвы заявил, что новые статистические данные позволяют надеяться, что нижняя точка спада литовской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 быа пройдена в апреле, а во втором полугодии нынешнего года, если не останется ограничений экономической деятельности в Литве и Евросоюзе (ЕС), ожидается постепенное восстановление экономики страны.



Как показывают допущения нового сценария экономического развития, в этом году спад литовской экономики должен составить 7%, а в следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) прирастет на 5,9%. Потом средний рост ВВП может составить 2,6 % в год. В апреле Минфин прогнозировал, что спад ВВП страны в этом году будет 7,3%, а его прирост в 2021 году - 6,6%.



Прогнозируется, что в этом году уровень безработицы в стране повысится до 9,5%, а численность занятого населения снизится на 2,8%.В 2021 году уровень безработицы снизится до 8,1%, а численность занятого населения увеличится на 1,1%. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 45 раз Комментарии