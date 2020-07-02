На мероприятиях в Литве допускается больше зрителей, но прорыва не ожидается 🔊 Воспроизвести



С начала июля в культурных, развлекательных и спортивных мероприятиях в Литве может участвовать большее количество зрителей – в закрытых помещениях до 200, на открытых пространствах – до тысячи, однако организаторы не ожидают прорыва.



В закрытых помещениях разрешено не соблюдать безопасную дистанцию в два метра, если обеспечивается ношение защитных средств на лице всеми участниками во время всего мероприятия.



На открытых пространствах должна обеспечиваться дистанция между зрителями не менее одного метра.



Дальнейший план увеличения количества участников мероприятий пока не утвержден Министерством здравоохранения.



Организатор публичных мероприятий Promostar в июле не будет их проводить, ближайший концерт состоится в августе – на открытых площадках в Вильнюсе и Каунасе пройдут концерты фестиваля Untold City. С начала июля в культурных, развлекательных и спортивных мероприятиях в Литве может участвовать большее количество зрителей – в закрытых помещениях до 200, на открытых пространствах – до тысячи, однако организаторы не ожидают прорыва.В закрытых помещениях разрешено не соблюдать безопасную дистанцию в два метра, если обеспечивается ношение защитных средств на лице всеми участниками во время всего мероприятия.На открытых пространствах должна обеспечиваться дистанция между зрителями не менее одного метра.Дальнейший план увеличения количества участников мероприятий пока не утвержден Министерством здравоохранения.Организатор публичных мероприятий Promostar в июле не будет их проводить, ближайший концерт состоится в августе – на открытых площадках в Вильнюсе и Каунасе пройдут концерты фестиваля Untold City. Как сообщил BNS руководитель компании по проектам Витаутас Лебединикас, в закрытых помещениях мероприятия пока не проходят по причине строгих требований и неопределенности.



Ведь обычно мероприятия планируются минимум за два месяца до их даты, поэтому трудно "лавировать в правилах и неизвестности".



Глава компании-организатора мероприятий Motiventti, исполнитель Линас Заряцкас сообщил BNS, что пока и компании не планируют проводить мероприятия.



По его словам, несколько сотен зрителей на арене в данный момент не покроют затраты на организацию мероприятия. Он сказал, что июльское смягчение ограничений на количество зрителей не влияет на его деятельность.



В связи с угрозой коронавируса с 16 марта в Литве был введен карантин, который был отозван 17 июня, однако определенные ограничения сохраняются. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии