Премьер Литвы: ЕК должна продемонстрировать лидерство в вопросе энергии с БелАЭС 🔊 Воспроизвести Премьер Литвы Саулюс Сквернялис



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором стремится обратить внимание всей ЕК на угрозу реализуемого в Островце проекта Белорусской АЭС (БелАЭС) для безопасности и благополучия жителей Литвы, Балтийского региона и Евросоюза.



В своем письме премьер подчеркнул, что Беларусь не взяла на себя обязательство реализовать абсолютное большинство существенных требований безопасности и не реализовала их. Эти требования подготовили европейские и международные эксперты, поэтому необходимо, чтобы ЕК незамедлительно прибегла к дополнительным совместным действиям и подключилась на высшем политическом уровне с тем, чтобы БелАЭС не начала действовать и таким образом была бы обеспечена безопасность Литвы и ЕС, отметила в сообщении правительственная пресс-служба. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором стремится обратить внимание всей ЕК на угрозу реализуемого в Островце проекта Белорусской АЭС (БелАЭС) для безопасности и благополучия жителей Литвы, Балтийского региона и Евросоюза.В своем письме премьер подчеркнул, что Беларусь не взяла на себя обязательство реализовать абсолютное большинство существенных требований безопасности и не реализовала их. Эти требования подготовили европейские и международные эксперты, поэтому необходимо, чтобы ЕК незамедлительно прибегла к дополнительным совместным действиям и подключилась на высшем политическом уровне с тем, чтобы БелАЭС не начала действовать и таким образом была бы обеспечена безопасность Литвы и ЕС, отметила в сообщении правительственная пресс-служба. "Мы находимся на критическом этапе, когда можно предотвратить путь негативным последствиям для ЕС в сферах безопасности, экологии, здравоохранения, права и политики. Беларуси должен быть послан политический сигнал о том, что электроэнергия, произведенная на БелАЭС, не попадет на рынок ЕС", – отметил С. Сквернялис в своем письме.



В этом письме он пригласил ЕС укреплять готовность Балтийского региона к аварийным ситуациям и учредить в Литве соответствующий центр ЕС для реакции на ядерные, химические, биологические и радиационные инциденты.



"Если Беларусь не остановит работы по запуску эксплуатации небезопасной АЭС, требуется лидерство ЕС, чтобы были внедрены системы мониторинга и реагирования на атомные аварии в Литве и Беларуси, чтобы за ними наблюдали и контролировали", – подчеркнул премьер.



В конце июня президент Гитанас Науседа также обратился к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой посредничать в поисках странами Балтии соглашения о бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС). По его словам, перенос вопроса на уровень Евросоюза (ЕС) дает больше возможностей его решить.



Сейчас Литва ведет переговоры с Латвией и Эстонией о торговле электроэнергией с третьими странами, однако поскольку у Латвии есть возражения, пока не удается договориться о солидарном бойкоте тремя странами электроэнергии с БелАЭС.



Литва - самый строгий критик БелАЭС, страна готова бойкотировать попадание электроэнергии с этой станции на рынок. Минск отклоняет критику Вильнюса относительно опасности от БелАЭС. BNS Категории: политика, экономика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, ЕК, БелАЭС, компромис География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии