Известный немецкий историк Кристоф Дикман о национальных героях Литвы Норейке и Шкирпе: они оба были фашистами 🔊 Воспроизвести Проф. Пинхос Фридберг,



Вильнюс







Сегодня, 2-го июня 2020 года, в 5:30 утра на сайте литовского радио и телевидения lrt.lt



Его заголовок



«Vokiečių istorikas apie Holokaustą Lietuvoje: žydus priversdavo šokti, dainuoti, o tada sušaudydavo»



(Немецкий историк о Холокосте в Литве: евреев заставляли танцевать, петь, после чего расстреливали)



Ограничусь переводом лишь одного фрагмента. Во избежание ошибок при копировании, приведу его фотокопию Сегодня, 2-го июня 2020 года, в 5:30 утра на сайте литовского радио и телевидения lrt.lt опубликовано интервью известного немецкого историка Кристофа Дикмана (Christoph Dieckmann), которое он дал корреспонденту LRT.Его заголовок«Vokiečių istorikas apie Holokaustą Lietuvoje: žydus priversdavo šokti, dainuoti, o tada sušaudydavo»(Немецкий историк о Холокосте в Литве: евреев заставляли танцевать, петь, после чего расстреливали)Ограничусь переводом лишь одного фрагмента. Во избежание ошибок при копировании, приведу его фотокопию



Перевод:



- В книге* [вы] писали, что большинство сотрудничало с нацистами, желая служить своей стране и руководствовалось определенным, главным образом фашистским, видением ее будущего - создать этнически чистое, сильное в военном отношении национальное государство. То есть Казис Шкирпа или Йонас Норейка тоже думали, что они служат своей родине?



- Они оба были фашистами [выделено мною]. Норейка стал им очень молодым, Шкирпа - неcколько старше. У Шкирпы было видение фашистской Литвы - страны без евреев. Он высказывался за то, чтобы евреи были не убиты, а изгнаны. Аналогично думал и Норейка: он видел Литву без евреев, потому что думал, что они могущественны и мешают создавать государственность. (...)



* * *



Надеюсь, редакция «Обзора» найдет возможность перевести и опубликовать полный текст этого интервью.



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*Имеется в виду совместная с Рутой Ванагайте книга «Kaip tai įvyko?» (Как это случилось?")



От редакции "Обзора":



В 09:57 на русской странице LRT появилось краткая версия этого интервью.



Описанный в заметке проф. Пинхоса Фридберга фрагмент в ней отсутствует. [выделено мною]. Норейка стал им очень молодым, Шкирпа - неcколько старше. У Шкирпы было видение фашистской Литвы - страны без евреев. Он высказывался за то, чтобы евреи были не убиты, а изгнаны. Аналогично думал и Норейка: он видел Литву без евреев, потому что думал, что они могущественны и мешают создавать государственность. (...)* * *Надеюсь, редакция «Обзора» найдет возможность перевести и опубликовать полный текст этого интервью.----------------------*Имеется в виду совместная с Рутой Ванагайте книга «Kaip tai įvyko?» (Как это случилось?") Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Кристоф Дикман — статья прочитана 238 раз Комментарии