Уголовные дела в отношении Порошенко: в Берлине видят политический подтекст 🔊 Воспроизвести Петр Порошенко у входе в Печерский суд Киева, 18 июня



МИД Германии и депутаты бундестага следят за уголовным преследованием экс-президента Украины Порошенко. В Берлине говорят о возможном политическом подтексте этих дел и призывают Киев к беспристрастности, сообщает МИД Германии и депутаты бундестага следят за уголовным преследованием экс-президента Украины Порошенко. В Берлине говорят о возможном политическом подтексте этих дел и призывают Киев к беспристрастности, сообщает DW



Параллели с делом Тимошенко



В деле Семочко Порошенко, в случае признания его виновным, грозит наказание от семи до десяти лет лишения свободы. Подозрения по другим уголовным делам еще официально не предъявлены, экс-президент пока ходит на допросы. Обвинения, которые могут быть предъявлены Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует, очень разнообразны: от нелегального ввоза в Украину картин или случаев хулиганства во время рабочих поездок до государственной измены в связи с событиями в районе Керченского пролива, когда два судна с украинскими моряками были захвачены российскими пограничниками.



Число и разнообразие уголовных дел в отношении экс-президента Украины не осталось без внимания политиков в Германии. "Мы наблюдаем за уголовным преследованием бывшего украинского президента Порошенко с глубокой обеспокоенностью. К сожалению, приходится исходить из очевидно политических мотивов преследования", - отметил Нильс Шмид (Nils Schmid), эксперт по вопросам внешней политики парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую в ФРГ коалицию. Шмид провел параллели с делом экс-премьера Юлии Тимошенко, уголовное преследование которой было инициировано после победы на президентских выборах в 2010 году Виктора Януковича.



"Украинские власти должны понимать, что даже попытка бороться с политическими конкурентами средствами политически мотивированного уголовного преследования наносит серьезный ущерб репутации страны и подрывает веру в правовое государство", - предостерегает депутат бундестага от СДПГ. По его словам, четкий сигнал украинским политикам от его партии заключается в том, чтобы вести политическую борьбу надо посредством голосования избирателей на участках, а не с помощью уголовного судопроизводства.



Борьба с коррупцией или "раздувание мелочей"?



О параллелях с делом Юлии Тимошенко, которая после поражения на президентских выборах десять лет назад впоследствии также предстала перед судом, говорит и Франк Штеффель (Frank Steffel), докладчик по Украине от фракции ХДС/ХСС (обе консервативные партии также входят в правительство Германии). "Создается впечатление, что раздувается любая мелочь, лишь бы только завести на него (Порошенко. - Ред.) какое-то дело. Из этого следует предположение, что это может быть политически мотивированное преследование", - указал в беседе с DW однопартиец канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel ) по Христианско-демократическому союзу.



Ангелы Меркель и Петр Порошенко, апрель 2019 года



В парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП), не комментируя содержание претензий в отношении украинского экс-президента, также призывают власти в Киеве решительно бороться с коррупцией. "Это означает, в частности, что расследования должны проводиться независимо от партийной принадлежности. При этом надо, как минимум, гарантировать соблюдение норм правового государства - за этим должны следить и федеральное правительство Германии, и Евросоюз", - призвал внешнеполитический эксперт фракции СвДП Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) в комментарии для DW.



Внимание МИДа и требования реформы правосудия



Франк Штеффель из фракции консерваторов предостерегает, что через несколько лет Владимира Зеленского в случае смены власти также могут ожидать уголовные дела. Ведь, по словам депутата, как и Порошенко в период его пребывания у власти, его преемник за первый год президентства также не продемонстрировал политической воли для усиления независимости органов юстиции от влияния со стороны власть имущих.



О необходимости таких реформ говорят и собеседники DW в министерстве иностранных дел Германии. Там "очень внимательно наблюдают" за уголовным преследованием Петра Порошенко, в частности, с помощью немецкого посольства в Киеве. В то же время Берлин настойчиво поднимает в беседах с украинскими коллегами вопросы борьбы с коррупцией и соблюдения норм правового государства. Об этом, по информации DW, речь шла, в частности, во время недавней встречи главы немецкого МИДа Хайко Маса (Heiko Maas) с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.



Немецкие дипломаты не в восторге от планов украинских властей реформировать судебную систему по-своему, не учитывая рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. "Мы с обеспокоенностью наблюдаем за планами реформы судебной системы, которые не оправдывают ожиданий международных партнеров", - отметил собеседник DW во внешнеполитическом ведомстве Германии. Венецианская комиссия и общественные активисты в Украине критикуют начатую Зеленским судебную реформу, заявляя, что она не соответствует заявленной цели усилить независимость судей.



Сомнения в независимости прокуратуры



Депутаты бундестага также открыто говорят о сомнениях в беспристрастности главы Генпрокуратуры Ирины Венедиктовой. До назначения на эту должность в марте текущего года она была депутатом Рады от президентской партии "Слуга народа". Венедиктова сменила на посту генпрокурора беспартийного юриста Руслана Рябошапку.



Он был уволен после того, как отказался подписать постановление о вынесении подозрения в уголовном деле в отношении Петра Порошенко, в рамках которого экс-президент сейчас предстал перед судом. Рябошапка назвал впоследствии текст подозрения Порошенко, который ему предлагали подписать следователи Государственного бюро расследований (ГБР), "необоснованным и незаконным".



"Именно учитывая последние кадровые перестановки в Генпрокуратуре, мы будем внимательно следить за процессами в отношении Порошенко", - отметил в комментарии для DW член парламентского комитета по иностранным делам, эксперт фракции "зеленых" по вопросам Восточной Европы Мануэль Сарацин (Manuel Sarrazin). От имени немецких "зеленых" он призвал обеспечить независимость, законность и адекватность судебных процессов, в которых фигурирует Петр Порошенко. "Показательные политические процессы были бы колоссальным регрессом для Украины", - резюмировал Мануэль Сарацин.



В среду, 1 июля, Печерский районный суд Киева должен избрать меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Генпрокуратура внесла ходатайство о заключении его под стражу. Порошенко, указывается в сообщении на сайте Генпрокуратуры, подозревают в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году он "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и должностных полномочий". Речь идет о назначении замглавы СВР Сергея Семочко. Это только одно из в общей сложности более десятка уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент.В деле Семочко Порошенко, в случае признания его виновным, грозит наказание от семи до десяти лет лишения свободы. Подозрения по другим уголовным делам еще официально не предъявлены, экс-президент пока ходит на допросы. Обвинения, которые могут быть предъявлены Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует, очень разнообразны: от нелегального ввоза в Украину картин или случаев хулиганства во время рабочих поездок до государственной измены в связи с событиями в районе Керченского пролива, когда два судна с украинскими моряками были захвачены российскими пограничниками.Число и разнообразие уголовных дел в отношении экс-президента Украины не осталось без внимания политиков в Германии. "Мы наблюдаем за уголовным преследованием бывшего украинского президента Порошенко с глубокой обеспокоенностью. К сожалению, приходится исходить из очевидно политических мотивов преследования", - отметил Нильс Шмид (Nils Schmid), эксперт по вопросам внешней политики парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую в ФРГ коалицию. Шмид провел параллели с делом экс-премьера Юлии Тимошенко, уголовное преследование которой было инициировано после победы на президентских выборах в 2010 году Виктора Януковича."Украинские власти должны понимать, что даже попытка бороться с политическими конкурентами средствами политически мотивированного уголовного преследования наносит серьезный ущерб репутации страны и подрывает веру в правовое государство", - предостерегает депутат бундестага от СДПГ. По его словам, четкий сигнал украинским политикам от его партии заключается в том, чтобы вести политическую борьбу надо посредством голосования избирателей на участках, а не с помощью уголовного судопроизводства.О параллелях с делом Юлии Тимошенко, которая после поражения на президентских выборах десять лет назад впоследствии также предстала перед судом, говорит и Франк Штеффель (Frank Steffel), докладчик по Украине от фракции ХДС/ХСС (обе консервативные партии также входят в правительство Германии). "Создается впечатление, что раздувается любая мелочь, лишь бы только завести на него (Порошенко. - Ред.) какое-то дело. Из этого следует предположение, что это может быть политически мотивированное преследование", - указал в беседе с DW однопартиец канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel ) по Христианско-демократическому союзу.Штеффель также обратил внимание на то, что вместо расследований в связи с подозрениями Порошенко в коррупции или злоупотреблении властью в интересах собственного бизнеса в отношении экс-президента ведут целый ряд различных дел, содержание которых удивляет немецкого политика. "Бороться с коррупцией нужно. А Порошенко, безусловно, делал сомнительные вещи в бизнесе. Но то, что ему инкриминируют сейчас, - это преимущественно вещи, связанные с превышением полномочий или даже какие-то нарушения таможенных процедур при ввозе картин", - констатирует представитель фракции ХДС/ХСС.В парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП), не комментируя содержание претензий в отношении украинского экс-президента, также призывают власти в Киеве решительно бороться с коррупцией. "Это означает, в частности, что расследования должны проводиться независимо от партийной принадлежности. При этом надо, как минимум, гарантировать соблюдение норм правового государства - за этим должны следить и федеральное правительство Германии, и Евросоюз", - призвал внешнеполитический эксперт фракции СвДП Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) в комментарии для DW.Франк Штеффель из фракции консерваторов предостерегает, что через несколько лет Владимира Зеленского в случае смены власти также могут ожидать уголовные дела. Ведь, по словам депутата, как и Порошенко в период его пребывания у власти, его преемник за первый год президентства также не продемонстрировал политической воли для усиления независимости органов юстиции от влияния со стороны власть имущих.О необходимости таких реформ говорят и собеседники DW в министерстве иностранных дел Германии. Там "очень внимательно наблюдают" за уголовным преследованием Петра Порошенко, в частности, с помощью немецкого посольства в Киеве. В то же время Берлин настойчиво поднимает в беседах с украинскими коллегами вопросы борьбы с коррупцией и соблюдения норм правового государства. Об этом, по информации DW, речь шла, в частности, во время недавней встречи главы немецкого МИДа Хайко Маса (Heiko Maas) с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.Немецкие дипломаты не в восторге от планов украинских властей реформировать судебную систему по-своему, не учитывая рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. "Мы с обеспокоенностью наблюдаем за планами реформы судебной системы, которые не оправдывают ожиданий международных партнеров", - отметил собеседник DW во внешнеполитическом ведомстве Германии. Венецианская комиссия и общественные активисты в Украине критикуют начатую Зеленским судебную реформу, заявляя, что она не соответствует заявленной цели усилить независимость судей.Депутаты бундестага также открыто говорят о сомнениях в беспристрастности главы Генпрокуратуры Ирины Венедиктовой. До назначения на эту должность в марте текущего года она была депутатом Рады от президентской партии "Слуга народа". Венедиктова сменила на посту генпрокурора беспартийного юриста Руслана Рябошапку.Он был уволен после того, как отказался подписать постановление о вынесении подозрения в уголовном деле в отношении Петра Порошенко, в рамках которого экс-президент сейчас предстал перед судом. Рябошапка назвал впоследствии текст подозрения Порошенко, который ему предлагали подписать следователи Государственного бюро расследований (ГБР), "необоснованным и незаконным"."Именно учитывая последние кадровые перестановки в Генпрокуратуре, мы будем внимательно следить за процессами в отношении Порошенко", - отметил в комментарии для DW член парламентского комитета по иностранным делам, эксперт фракции "зеленых" по вопросам Восточной Европы Мануэль Сарацин (Manuel Sarrazin). От имени немецких "зеленых" он призвал обеспечить независимость, законность и адекватность судебных процессов, в которых фигурирует Петр Порошенко. "Показательные политические процессы были бы колоссальным регрессом для Украины", - резюмировал Мануэль Сарацин. dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, мошенничество, суд, МИД, Порошенко География: Украина — статья прочитана 106 раз Комментарии