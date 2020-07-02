Госдеп подтвердил, что Помпео обсудил мирное соглашение с одним из лидеров талибов 🔊 Воспроизвести



Госсекретарь США заявил мулле Абдулле Гани Барадару, что талибы не должны нападать на американцев, сообщает



Госсекретарь США Майкл Помпео на переговорах в режиме видеоконференции заявил одному из руководителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулле Абдулле Гани Барадару, что талибы не должны нападать на американцев. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.



"Госсекретарь Майкл Помпео вчера [в понедельник] провел переговоры в режиме видеоконференции с заместителем лидера талибов и главным переговорщиком муллой Барадаром с целью обсудить реализацию соглашения между США и движением "Талибан". Госсекретарь ясно дал понять, что "Талибан" должен выполнять свои обязательства, в том числе не нападать на американцев", - отметила дипломат. Госсекретарь США заявил мулле Абдулле Гани Барадару, что талибы не должны нападать на американцев, сообщает ТАСС Госсекретарь США Майкл Помпео на переговорах в режиме видеоконференции заявил одному из руководителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулле Абдулле Гани Барадару, что талибы не должны нападать на американцев. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус."Госсекретарь Майкл Помпео вчера [в понедельник] провел переговоры в режиме видеоконференции с заместителем лидера талибов и главным переговорщиком муллой Барадаром с целью обсудить реализацию соглашения между США и движением "Талибан". Госсекретарь ясно дал понять, что "Талибан" должен выполнять свои обязательства, в том числе не нападать на американцев", - отметила дипломат. Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило о переговорах. Разговор состоялся на фоне поездки спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада в воскресенье в Доху, Исламабад и Ташкент для обсуждения начала межафганских переговоров.



29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Переговоры, талибы, Помпео — статья прочитана 176 раз Комментарии