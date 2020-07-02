Цифры в коронастатистике больше не пугают. Психолог объяснила, почему украинцы массово игнорируют карантин 🔊 Воспроизвести



Почему уровень безответственности растет вместе с цифрами в коронастатистике - выясняла редакция



Последние две недели в Украине фиксировали огромные антирекорды заболеваемости коронавирусом. При этом, число инфицированных росло прямо пропорционально числу украинцев, которые нарушали карантин. Чего только стоит Одесса, на пляжах и улицах которой 28 и 29 июня царила настоящая анархия.



Почему уровень безответственности растет вместе с цифрами в коронастатистике - выясняла редакция APnews.



Психолог Ирина Басиста разъяснила, почему в Украине сейчас наблюдается парадокс: количество больных растет, а настроение общества только "улучшается". Почему уровень безответственности растет вместе с цифрами в коронастатистике - выясняла редакция APnews Последние две недели в Украине фиксировали огромные антирекорды заболеваемости коронавирусом. При этом, число инфицированных росло прямо пропорционально числу украинцев, которые нарушали карантин. Чего только стоит Одесса, на пляжах и улицах которой 28 и 29 июня царила настоящая анархия.Почему уровень безответственности растет вместе с цифрами в коронастатистике - выясняла редакция APnews.Психолог Ирина Басиста разъяснила, почему в Украине сейчас наблюдается парадокс: количество больных растет, а настроение общества только "улучшается". "Во-первых - все устали от постоянного давления. Когда мы устаем, то начинаем защищаться таким образом. Было большое информационное поле, в котором было много тревоги и люди, конечно же, устали. Включаются защитные механизмы, и человек начинает игнорировать, думать, что "мне это не грозит", находить какие-то подтверждающие факторы.



Например, многие говорят "у меня никто из знакомых не переболел". Также у некоторых людей есть такое магическое мышление "меня пронесет", "у меня есть амулет" или "мне везло всегда". Я думаю, что это две веских причины, которые влияют на игнорирование карантина", - отметила психолог.



По ее мнению, игнорирование установленных правил карантина - это своеобразный защитный механизм.



Также Ирина Басиста объяснила, почему запугивания людей цифрами в коронавирусной статистике не поможет повысить уровень социальной ответственности украинцев.



"Страх - это эмоция, которая возникает на стимул. Страх как физиологическая эмоция не может существовать 20-40 минут, ведь это реальная реакция организма на какую-то угрозу.



Единственное, что может нас реально удерживать - это сознание, понимание ситуации. Страхом не удержишь, так как эта эмоция действует только тогда, когда есть угроза.



Людей нужно удерживать (ред. - от нарушения карантина) не за счет страха, а за счет осознания этой проблемы, как она влияет, какие последствия этого могут быть. Только тогда человек, понимая, к чему может привести игнорирование карантина, может принять решение, что "да, я буду соблюдать правила карантина".



Если больше информировать людей, не пугать цифрами, а просто давать информацию, говорить, как это может влиять, что, по сути, делают масс-медиа.



Если коротко, то люди устали, они хотят игнорировать и иметь ту жизнь, которую они имели до карантина", - резюмировала психолог.



Стоит отметить, что еще четыре дня назад, 26 июня, Украина побила абсолютный антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки - 1109 случаев, а уже 29 числа тысячи украинцев "пленили" Одессу, игнорируя карантин. apnews.com.ua Категории: в Европе, здоровье, общество Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Украина — статья прочитана 135 раз Комментарии