Худрук МХАТа призвал поставить на место Ефремова 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Майшев



Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал смертельную аварию с участием Михаила Ефремова, отметив, что актер "чувствовал свою безнаказанность и шел к этому", пишет



Бояков считает, что ответственность за случившееся в определенной степени лежит на общественности.



"Мы все эту безнаказанность развивали. Отношение к этим так называемым звездам в медийном поле — это наша ответственность, не только звезды виноваты. Мы множим эту ситуацию. Мы развиваем эту плесень", — cказал он. Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал смертельную аварию с участием Михаила Ефремова, отметив, что актер "чувствовал свою безнаказанность и шел к этому", пишет РИА Новости со ссылкой на "Комсомольскую правду".Бояков считает, что ответственность за случившееся в определенной степени лежит на общественности."Мы все эту безнаказанность развивали. Отношение к этим так называемым звездам в медийном поле — это наша ответственность, не только звезды виноваты. Мы множим эту ситуацию. Мы развиваем эту плесень", — cказал он. Худрук МХАТа призвал противостоять тому, чтобы "возносить на постамент" людей, которые не обладают духовным авторитетом и интеллектуальными данными.



"Здесь постебаться, здесь подмигнуть, здесь стишки прочитать, уколоть кого-нибудь. Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место", — заключил Бояков.



Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и через несколько часов скончался в больнице.



Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы. РИА Новости Категории: общество, культура, чп и криминал, в России Ключевые слова: театр, Ефремов, ДТП, худрук, МХАТ География: Россия — статья прочитана 211 раз Комментарии