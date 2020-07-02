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Худрук МХАТа призвал поставить на место Ефремова

© РИА Новости / Алексей Майшев


Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал смертельную аварию с участием Михаила Ефремова, отметив, что актер "чувствовал свою безнаказанность и шел к этому", пишет РИА Новости со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Бояков считает, что ответственность за случившееся в определенной степени лежит на общественности.

"Мы все эту безнаказанность развивали. Отношение к этим так называемым звездам в медийном поле — это наша ответственность, не только звезды виноваты. Мы множим эту ситуацию. Мы развиваем эту плесень", — cказал он.
Худрук МХАТа призвал противостоять тому, чтобы "возносить на постамент" людей, которые не обладают духовным авторитетом и интеллектуальными данными.

"Здесь постебаться, здесь подмигнуть, здесь стишки прочитать, уколоть кого-нибудь. Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место", — заключил Бояков.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и через несколько часов скончался в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
РИА Новости
Категории: общество, культура, чп и криминал, в России
Ключевые слова: театр, Ефремов, ДТП, худрук, МХАТ
География: Россия
статья прочитана 211 раз
добавлена сегодня, 2 июля, 16:00

Комментарии

Дэн
2 июля, 18:59
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Морально падение этого человекообразного поражает.
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