Жертвам домогательств Харви Вайнштейна выплатят $19 млн 🔊 Воспроизвести



Женщины, пострадавшие от сексуальных домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна, получат суммарную компенсацию в размере $19 млн. Об этом сообщает



Компенсации получат жертвы, которые подверглись дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в The Weinstein Company. Для выплат создан фонд в размере $18 875 000.



«Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудников. После всех преследований, угроз и дискриминации пострадавшие наконец-то получают определенную справедливость», — сказала прокурор Нью-Йорка. Женщины, пострадавшие от сексуальных домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна, получат суммарную компенсацию в размере $19 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.Компенсации получат жертвы, которые подверглись дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в The Weinstein Company. Для выплат создан фонд в размере $18 875 000.«Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудников. После всех преследований, угроз и дискриминации пострадавшие наконец-то получают определенную справедливость», — сказала прокурор Нью-Йорка. Кроме того, женщины, которые раньше подписали документ о неразглашении в связи с делом Вайнштейна, будут освобождены от его действия и смогут свободно рассказать свои истории.



В сообщение уточняется, что меры должны одобрить районный суд, который занимается групповым иском, и суд по делам о банкротстве.



Сексуальный скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 году. Его обвинили домогательствах более чем к 100 женщинам, включая таких известных актрис, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. На фоне скандала Вайнштейна уволили из собственной компании.



В феврале 2020 года присяжные признали продюсера виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект Подиум» и заявила, что Вайнштейн склонил ее к оральному сексу. Кроме того, присяжные признали его вину в изнасиловании третьей степени.



В марте 67-летнего Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения, его отправили в тюрьму штата Нью-Йорк. Адвокаты заявили, что он может не пережить этот срок из-за возраста и состояния здоровья. rbc.ru Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, актеры, Мадонна, Голливуд, домогательства, Вайнштейн — статья прочитана 166 раз Комментарии