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Жертвам домогательств Харви Вайнштейна выплатят $19 млн



Женщины, пострадавшие от сексуальных домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна, получат суммарную компенсацию в размере $19 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Компенсации получат жертвы, которые подверглись дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в The Weinstein Company. Для выплат создан фонд в размере $18 875 000.

«Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудников. После всех преследований, угроз и дискриминации пострадавшие наконец-то получают определенную справедливость», — сказала прокурор Нью-Йорка.
Кроме того, женщины, которые раньше подписали документ о неразглашении в связи с делом Вайнштейна, будут освобождены от его действия и смогут свободно рассказать свои истории.

В сообщение уточняется, что меры должны одобрить районный суд, который занимается групповым иском, и суд по делам о банкротстве.

Сексуальный скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 году. Его обвинили домогательствах более чем к 100 женщинам, включая таких известных актрис, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. На фоне скандала Вайнштейна уволили из собственной компании.

В феврале 2020 года присяжные признали продюсера виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект Подиум» и заявила, что Вайнштейн склонил ее к оральному сексу. Кроме того, присяжные признали его вину в изнасиловании третьей степени.

В марте 67-летнего Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения, его отправили в тюрьму штата Нью-Йорк. Адвокаты заявили, что он может не пережить этот срок из-за возраста и состояния здоровья.
rbc.ru
Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: прокуратура, актеры, Мадонна, Голливуд, домогательства, Вайнштейн
статья прочитана 166 раз
добавлена сегодня, 2 июля, 18:00

Комментарии

Екатерина
2 июля, 18:30
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Вот так обычно мафия в законе разбирается с неугодными миллионерами или проводит современное раскулачивание и приватизацию их денег.
Или вы верите в бред что можно на любого показать пальцем по проишествии двадцати лет и судится с миллионером за свою поруганную честь и выиграть?
Вы верите в такие сказки?
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Алдона
2 июля, 19:19
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Тут могут быть только две версии либо Вайнштейн перешел кому то очень могущественному дорогу,либо банально его решили грабануть. А тема с такими ограблениями там налажена хорошо.
Наводит на эти две версии очень большой срок. Практически за ни что такой срок. Таких чудес не бывает.
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