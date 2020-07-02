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Член королевской семьи Швеции впервые поучаствует в прайд-параде в Стокгольме

© AFP 2020, Hossein SALMANZADEH / TT


Впервые в истории стокгольмского прайд-парада в нем поучаствует член королевской семьи, сообщает ИноСМИ со ссылкой на газету Expressen. Популярный ЛГБТ-фестиваль откроет сама кронпринцесса Виктория. Пресс-секретарь королевского двора подчеркивает, что речь идет о важном событии для многих шведов, так что принцесса с радостью согласилась присоединиться.

Впервые в истории стокгольмского прайд-парада в нем поучаствует член королевской семьи, сообщает газета Expressen. Популярный ЛГБТ-фестиваль откроет сама кронпринцесса Виктория.

Каждый год стокгольмский парад привлекает сотни тысяч участников. В этом году из-за коронавируса он перенесен в онлайн-пространство и будет транслироваться с 31 июля по 2 августа.
На открытии фестиваля выступит наследница шведского престола — кронпринцесса Виктория. Пресс-секретарь королевского двора Маргарета Тургрен (Margareta Thorgren) написала Expressen, что прайд-парад — важное событие для многих шведов, так что принцесса с радостью согласилась поучаствовать.

«Просто замечательно, что кронпринцесса захотела открыть наш цифровой прайд-парад и выступить за права представителей ЛГБТ в момент, когда, по нашему мнению, это необходимо более, чем когда-либо. Мы счастливы, что получаем такую помощь, она много значит для Швеции и станет важным международным сигналом», — заявила председатель стокгольмского прайда Викс Херьерюд (Vix Herjeryd).
inosmi.ru
Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: гей-парад, Швеция, участие, кронпринцесса
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добавлена сегодня, 2 июля, 17:00

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