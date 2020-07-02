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Зеленскому припомнили пророческий ролик «Квартала 95» о Крыме



Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о ролике студии «Квартал 95», в котором теперешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому было свыше рекомендовано забыть о полуострове, сообщает ВЗГЛЯД.

В видеоролике Зеленский исполняет роль Ноя, который после потопа радуется, что он по национальности «хохол, но не москаль». Затем глас свыше дарует Ною гору Говерла, реку Днепр, но советует забыть о Крыме.

«А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров», – написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

«А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции России, за которую сегодня голосуют крымчане», – добавил он.
Глава республики выразил уверенность в том, что Зеленский давно понимает ситуацию с принадлежностью полуострова, но, играя роль президента Украины, обязан следовать «сценарию западных режиссеров». «Ничего не поделаешь, работа такая – артист», – заключил Аксенов.



Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
vz.ru
Категории: общество, политика
Ключевые слова: Крым, ролик, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 2 июля, 10:00

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