Зеленскому припомнили пророческий ролик «Квартала 95» о Крыме 🔊 Воспроизвести



Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о ролике студии «Квартал 95», в котором теперешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому было свыше рекомендовано забыть о полуострове, сообщает



В видеоролике Зеленский исполняет роль Ноя, который после потопа радуется, что он по национальности «хохол, но не москаль». Затем глас свыше дарует Ною гору Говерла, реку Днепр, но советует забыть о Крыме.



«А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров», – написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».



«А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции России, за которую сегодня голосуют крымчане», – добавил он. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о ролике студии «Квартал 95», в котором теперешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому было свыше рекомендовано забыть о полуострове, сообщает ВЗГЛЯД В видеоролике Зеленский исполняет роль Ноя, который после потопа радуется, что он по национальности «хохол, но не москаль». Затем глас свыше дарует Ною гору Говерла, реку Днепр, но советует забыть о Крыме.«А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров», – написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».«А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции России, за которую сегодня голосуют крымчане», – добавил он. Глава республики выразил уверенность в том, что Зеленский давно понимает ситуацию с принадлежностью полуострова, но, играя роль президента Украины, обязан следовать «сценарию западных режиссеров». «Ничего не поделаешь, работа такая – артист», – заключил Аксенов.







Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. vz.ru Категории: общество, политика Ключевые слова: Крым, ролик, Зеленский География: Украина — статья прочитана 225 раз Комментарии