Польская PGNiG вернет Газпрому $90 млн в счет недоплаты за газ 🔊 Воспроизвести Сотрудники компании PGNiG © REUTERS/Kacper Pempel



Ранее компания получила $1,6 млрд от "Газпром экспорта" по решению Стокгольмского арбитража в качестве компенсации переплаты за газ, поставленный по газопроводу "Ямал - Европа", сообщает



Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский.



По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн. Как пояснил глава польской компании, они получили от российской стороны больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд. "Это связано с тем, что в некоторые месяцы с 2014 года была недоплата, следовательно, $90 млн будет компенсацией для "Газпрома" в этом отношении", - пояснил он. "В конечном итоге $1,5 млрд останется для PGNiG", - добавил Квечиньский. Ранее компания получила $1,6 млрд от "Газпром экспорта" по решению Стокгольмского арбитража в качестве компенсации переплаты за газ, поставленный по газопроводу "Ямал - Европа", сообщает ТАСС Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский.По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн. Как пояснил глава польской компании, они получили от российской стороны больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд. "Это связано с тем, что в некоторые месяцы с 2014 года была недоплата, следовательно, $90 млн будет компенсацией для "Газпрома" в этом отношении", - пояснил он. "В конечном итоге $1,5 млрд останется для PGNiG", - добавил Квечиньский. Ранее PGNiG подтвердила получение $1,6 млрд, переведенных компанией "Газпром экспорт" по решению Стокгольмского арбитража в качестве компенсации переплаты за газ, поставленный по газопроводу "Ямал - Европа". Квечиньский уточнил в Twitter, что на счет PGNiG поступило $1 606 345 733,80 от "Газпрома".



"В этой сумме есть переплата, потому что в некоторые месяцы ситуация была менее выгодна для российских партнеров, а PGNIG за газ не доплачивала", - пояснил Квечиньский на брифинге в среду.



О процессе



PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования, отметили в компании во вторник.



Стокгольмский арбитраж вынес решение в конце марта. Контракт между "Газпромом" и PGNiG на поставку 9,8 млрд куб. м газа в год заключен в 1996 году и действует до 2022 года. Как заявляли в PGNiG, формула цены на поставляемый "Газпромом" газ изменена на более рыночную. Соответствующее дополнение к контракту стороны подписали в июне этого года.



В конце мая "Газпром" направил апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в суд округа Свеа (Швеция).



Польша ранее неоднократно заявляла, что не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после 2022 года. Альтернативой российскому газу в Варшаве считают сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара, а также поставки по строящемуся газопроводу Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, Газпром, цена, поставки, PGNiG География: Польша — статья прочитана 194 раза Комментарии