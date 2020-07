The National Interest США : трепещи, Россия! Польша может получить новые мощные противотанковые ракеты 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Alik Keplicz



Ракеты израильского комплекса NLOS могут вдохнуть новую жизнь в оборонные возможности Польши и ее защиту от агрессии России, считает автор. Восемь ракет этого комплекса могут быть установлены на польском колесном бронетранспортере 8×8 Rosomak или на БМП-1 советского производства.



Израильская компания Rafael, работающая в области оборонных и высоких технологий, принимает участие в новейшей противотанковой программе Польши. Эта программа в области борьбы с танками, получившая название Ottokar-Brzoza, предусматривает оснащение вооруженных сил Польши новыми мощными противотанковыми комплексами.



Отличие комплекса компании Rafael состоит в том, что восемь его ракет могут быть установлены на польском колесном бронетранспортере 8×8 Rosomak или на БМП-1 советского производства. В таком случае платформа NLOS может придать устарелому бронетранспортеру новые возможности.



И для Польши, и для компании Rafael важно то, что новый комплекс NLOS совместим с тысячами ракет SPIKE других модификаций, которыми уже располагает Польша, включая SPIKE LR и SPIKE LR2, что обеспечит вооруженным силам Польши большую логистическую гибкость. Кроме того, пусковые установки NLOS могут принять участие в польской вертолетной программе Kruk, которая предусматривает замену устаревшего флота вертолетов Ми-24, которые пока еще используются в этой стране.



Если компания Rafael победит в этом тендере, то объем сделки может составить сотни миллионов долларов, а итоговая сумма будет зависеть от того, сколько именно комплексов NLOS приобретет Польша, и насколько масштабно они будут поставляться в войска. Хотя эти комплексы производятся страной, не являющейся членом НАТО, SPIKE NLOS и другие модификации SPIKE являются совместимыми со стандартами НАТО, что также является выгодным для партнера альянса.



Совместимость со стандартами НАТО имеется, но вопросы остаются



Польская противотанковая программа направлена на укрепление обороноспособности страны в противостоянии с масштабным наступлением бронетанковых войск с востока, а именно — из России. Тем не менее, вопросы и неопределенности остаются.



НАТО недавно завершила учения под названием «Защитник Европы 20» (Defender-Europe 20), которые сопровождались «крупнейшей за более чем 25 предыдущих лет переброской в Европу солдат с расположенных в Соединенных Штатах военных баз — всего 20 тысяч военнослужащих», — подчеркивается в официальных сообщениях альянса. Еще одни учения в рамках «Защитника Европы» были сфокусированы на тактическом взаимодействии. В общей сложности 6 тысяч польских и американских солдат провели совместную тренировку в Польше.



Оба эти учения проходили вскоре после того, как президент Трамп пригрозил вывести находящихся на территории Германии американских военнослужащих, однако вопрос о том, куда именно они будут передислоцированы, пока остается открытым. Рассматриваются даже такие удаленные места как Гуам или Гавайи, и тогда это перемещение будет в рамках переориентации Америки в сторону Тихоокеанского региона, хотя вопрос о перемещении в Польшу формально находящихся в Германии американских солдат пока не снят с повестки дня.



Американское присутствие в Польше считается ключевым для сдерживания российской агрессии в Восточной Европе. Как уже сообщалось, в 2019 году Трамп и польский президента Анджей Дуда договорились о переброске до тысячи американских солдат в Польшу, а увеличение американского военного присутствия в Польше не только приветствуется, но и является необходимым для противодействия российской агрессии. С американцами или без них — в любом случае возможности Польши, судя по всему, будут увеличены.



Автор: Калеб Карлсон освещает в журнале «Нэйшнл интерест» вопросы, связанные с оборонной тематикой; имеет ученую степень магистра публичной политики; публикует статьи об американской и российской политике в области безопасности, о вопросах европейской обороны, а также о немецкой политике и культуре. для The National Interest, США, перевод ИноСМИ