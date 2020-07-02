Правительство Литвы разрешило в виде исключения въезд более чем 40 иностранцам 🔊 Воспроизвести



Правительство в среду разрешило приехать в Литву более чем 40 иностранцам из затронутых коронавирусом стран для выполнения различных необходимых работ.



Кабмин утвердил просьбу компании Meditecha разрешить въезд в страну для выполнения необходимой работы в Клайпедской университетской больнице гражданину Израиля, а также просьбу Международной американской школы разрешить въезд шести учителям из США вместе с членами семей.



Также одобрены просьбы компаний Veimeris, Aconitum, Vakaru medienos grupe, Bio green разрешить приехать в Литву для выполнения необходимых работ 15 иностранцам. Утверждена и просьба компании Litgrid по поводу 16 граждан Украины и одного гражданина Турции - они должны приехать для проведения работ на Вильнюсской когенерационной электростанции.



Одобрена и просьба Министерства юстиции разрешить въезд 5 лицам из затронутых коронавирусом государств - России, Австралии, Израиля в связи с заключением брака и признанием отцовства. Правительство в среду разрешило приехать в Литву более чем 40 иностранцам из затронутых коронавирусом стран для выполнения различных необходимых работ.Кабмин утвердил просьбу компании Meditecha разрешить въезд в страну для выполнения необходимой работы в Клайпедской университетской больнице гражданину Израиля, а также просьбу Международной американской школы разрешить въезд шести учителям из США вместе с членами семей.Также одобрены просьбы компаний Veimeris, Aconitum, Vakaru medienos grupe, Bio green разрешить приехать в Литву для выполнения необходимых работ 15 иностранцам. Утверждена и просьба компании Litgrid по поводу 16 граждан Украины и одного гражданина Турции - они должны приехать для проведения работ на Вильнюсской когенерационной электростанции.Одобрена и просьба Министерства юстиции разрешить въезд 5 лицам из затронутых коронавирусом государств - России, Австралии, Израиля в связи с заключением брака и признанием отцовства. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии