|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Правительство Литвы разрешило в виде исключения въезд более чем 40 иностранцам
Правительство в среду разрешило приехать в Литву более чем 40 иностранцам из затронутых коронавирусом стран для выполнения различных необходимых работ.
Кабмин утвердил просьбу компании Meditecha разрешить въезд в страну для выполнения необходимой работы в Клайпедской университетской больнице гражданину Израиля, а также просьбу Международной американской школы разрешить въезд шести учителям из США вместе с членами семей.
Также одобрены просьбы компаний Veimeris, Aconitum, Vakaru medienos grupe, Bio green разрешить приехать в Литву для выполнения необходимых работ 15 иностранцам. Утверждена и просьба компании Litgrid по поводу 16 граждан Украины и одного гражданина Турции - они должны приехать для проведения работ на Вильнюсской когенерационной электростанции.
Одобрена и просьба Министерства юстиции разрешить въезд 5 лицам из затронутых коронавирусом государств - России, Австралии, Израиля в связи с заключением брака и признанием отцовства.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|