В Литве в Общероссийском голосовании участвуют российские граждане 🔊 Воспроизвести







Сегодня, 1 июля, проходит Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В нем принимают участие и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Литовской Республики.



Открыты два избирательных участка:



* в Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике по адресу: город Вильнюс, улица Латвю, дом 53;



* в Генеральном консульстве Российской Федерации в Клайпеде по адресу: город Клайпеда, улица Шермукшню, дом 4.



Избирательные участки будут работать сегодня до 20:00.



В день голосования Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Александр Удальцов ответил на вопросы корреспондента "Обзора". Сегодня, 1 июля, проходит Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В нем принимают участие и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Литовской Республики.Открыты два избирательных участка:* в Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике по адресу: город Вильнюс, улица Латвю, дом 53;* в Генеральном консульстве Российской Федерации в Клайпеде по адресу: город Клайпеда, улица Шермукшню, дом 4.Избирательные участки будут работать сегодня до 20:00.В день голосования Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Александр Удальцов ответил на вопросы корреспондента "Обзора".



Автор фото- и видеорепортажа Владимир Клоповский







Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: голосование, Общероссийское голосование — статья прочитана 115 раз Комментарии