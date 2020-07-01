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В Литве в Общероссийском голосовании участвуют российские граждане





Сегодня, 1 июля, проходит Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В нем принимают участие и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Литовской Республики.

Открыты два избирательных участка:

* в Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике по адресу: город Вильнюс, улица Латвю, дом 53;

* в Генеральном консульстве Российской Федерации в Клайпеде по адресу: город Клайпеда, улица Шермукшню, дом 4.

Избирательные участки будут работать сегодня до 20:00.

В день голосования Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Александр Удальцов ответил на вопросы корреспондента "Обзора".


Автор фото- и видеорепортажа Владимир Клоповский



Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: голосование, Общероссийское голосование
статья прочитана 115 раз
добавлена сегодня, 1 июля, 18:10

Комментарии

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1 июля, 18:24
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про Парад 24 июня
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