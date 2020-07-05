Фото есть, ждём автографов…

Мужчина не назвал своего имени, однако отправил снимки нескольким уфологам. Те изучили кадры и пришли к выводу, что снимок, сделанный в 290 километрах от Варшавы, можно считать «самой чёткой фотографией НЛО за последние 40 лет».
Автор фото признался, что сначала услышал странный шелестящий звук, а затем увидел в 60 метрах над землёй нечто.
Эксперты проводят анализ пяти кадров, которые удалось сделать жителю Польши. Пока у них нет поводов сомневаться, поэтому специалисты считают, что эти кадры НЛО из Польши могут быть лучшими, что есть у уфологов.
Примечательно, что очередная опубликованная информация о «практически доказанном» существовании НЛО не вызвала большого ажиотажа в интернет-сообществе. Возможно, что после очередного конца света, назначенного на 21 июля, появление «летающей тарелки» не так уж и впечатляет.
Напомним, что интернет-пользователи решили перенести конец света, так и не состоявшийся 21 декабря 2012 года, на 21 июня 2020-го. Об этом незадолго до данного эпохального события сообщил «Рамблер» со ссылкой на портал Al-Ain.
По версии пользователей, именно 21 июня 2020 года заканчивался календарь майя, что означает «начало конца». Согласно новой теории, в 2012 году мир не перестал существовать, так как дата была выбрана неправильно из-за неучтённого перехода от юлианского календаря к григорианскому.
Сторонник этой теории Паоло Тагалогин заявил, что из-за перехода терялись 11 дней каждый год.
«По юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 в год. За 268 лет по григорианскому календарю (1752-2020) — 2948 дней. 2948 дней/365 дней (в год) = 8 лет», — написал Тагалогин.
Al-Ain отмечает, что эта теория широко обсуждалась в Twitter. Администрация соцсети удалила серию твитов, посвящённых новой версии конца света, из-за возросшей активности сторонников теорий заговора.
Как писал «Рамблер», ранее таблоид «Daily Star» сообщил о предсказании конца света, сделанном английским учёным Исааком Ньютоном.
Как утверждало издание, Ньютон верил в апокалипсис в 2060 году. Вывод учёного основывался на исследовании библейских текстов. По его мнению, к 2060 году мир «перезагрузится», и в этот момент Земля снова станет «Царством Божьим».
Примечательно, что никого из сторонников этой теории почему-то совершенно не смутил термин «перезагрузится», появившийся отнюдь не во времена Исаака Ньютона.
Впрочем, почему-то никто так и не удосужился объяснить, почему же не состоялся и конец света, «назначенный» на 21 июня. Могли бы сообщить, что из-за коронавируса не все успели подготовиться к апокалипсису, поэтому он снова переносится.
По версии пользователей, именно 21 июня 2020 года заканчивался календарь майя, что означает «начало конца». Согласно новой теории, в 2012 году мир не перестал существовать, так как дата была выбрана неправильно из-за неучтённого перехода от юлианского календаря к григорианскому.
Сторонник этой теории Паоло Тагалогин заявил, что из-за перехода терялись 11 дней каждый год.
«По юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 в год. За 268 лет по григорианскому календарю (1752-2020) — 2948 дней. 2948 дней/365 дней (в год) = 8 лет», — написал Тагалогин.
Al-Ain отмечает, что эта теория широко обсуждалась в Twitter. Администрация соцсети удалила серию твитов, посвящённых новой версии конца света, из-за возросшей активности сторонников теорий заговора.
Как писал «Рамблер», ранее таблоид «Daily Star» сообщил о предсказании конца света, сделанном английским учёным Исааком Ньютоном.
Как утверждало издание, Ньютон верил в апокалипсис в 2060 году. Вывод учёного основывался на исследовании библейских текстов. По его мнению, к 2060 году мир «перезагрузится», и в этот момент Земля снова станет «Царством Божьим».
Примечательно, что никого из сторонников этой теории почему-то совершенно не смутил термин «перезагрузится», появившийся отнюдь не во времена Исаака Ньютона.
Впрочем, почему-то никто так и не удосужился объяснить, почему же не состоялся и конец света, «назначенный» на 21 июня. Могли бы сообщить, что из-за коронавируса не все успели подготовиться к апокалипсису, поэтому он снова переносится.