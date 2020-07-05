Кофе и британские учёные 🔊 Воспроизвести



Даже коронавирус не смог остановить бурную деятельность на всех направлениях лучших учёных в мире – британских. Теперь они выяснили, каким образом кофе влияет на вес человека.



Регулярное употребление кофе, оказывается, повышает риск набора лишних килограммов. Этот факт обнаружили исследователи из Великобритании.



Несмотря на высокое содержание антиоксидантов, которые защищают организм от старения, рака и других опасных болезней, употребление напитка может обернуться лишними сантиметрами на талии.



Специалисты считают, что такая взаимосвязь обусловлена реакцией гормонов на кофеин. В частности, после употребления кофе в организме происходит выброс кортизола – гормона стресса. Поэтому кофе может привести не только к лишним килограммам, но и вызвать раздражительность и тревогу.



Более того, по мнению авторов исследования, кофе способен пагубно влиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.



А теперь обратим внимание на список стран, где на душу населения приходится самое большое в мире количество потреблённого кофе. Надо полагать, что там живут самые толстые и самые неуравновешенные жители планеты. Иначе как тогда относиться к очередному открытию британских учёных?



Потребление кофе в кг за год



1. Финляндия – 12,0; 2. Норвегия – 9,9; 3. Исландия – 9,0; 4. Дания – 8,7; 5. Нидерланды – 8,4; 6. Швеция – 8,2; 7. Швейцария – 7,9; 8. Бельгия – 6,8; 9. Люксембург – 6,5; 10. Канада – 6,5. Регулярное употребление кофе, оказывается, повышает риск набора лишних килограммов. Этот факт обнаружили исследователи из Великобритании.Несмотря на высокое содержание антиоксидантов, которые защищают организм от старения, рака и других опасных болезней, употребление напитка может обернуться лишними сантиметрами на талии.Специалисты считают, что такая взаимосвязь обусловлена реакцией гормонов на кофеин. В частности, после употребления кофе в организме происходит выброс кортизола – гормона стресса. Поэтому кофе может привести не только к лишним килограммам, но и вызвать раздражительность и тревогу.Более того, по мнению авторов исследования, кофе способен пагубно влиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.А теперь обратим внимание на список стран, где на душу населения приходится самое большое в мире количество потреблённого кофе. Надо полагать, что там живут самые толстые и самые неуравновешенные жители планеты. Иначе как тогда относиться к очередному открытию британских учёных?1. Финляндия – 12,0; 2. Норвегия – 9,9; 3. Исландия – 9,0; 4. Дания – 8,7; 5. Нидерланды – 8,4; 6. Швеция – 8,2; 7. Швейцария – 7,9; 8. Бельгия – 6,8; 9. Люксембург – 6,5; 10. Канада – 6,5. По материалам СМИ Категории: в мире Ключевые слова: кофе Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 208 раз Комментарии