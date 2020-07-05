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Для любителей поговорить

Член корреспондент Российской Академии наук Ю. Б. Зуба­рев:

- Я хочу поднять вопрос о вреде мобильных телефонов. Дело в том, что Международное агентство по исследованию рака и Всемирная организация здравоохранения дают такие оценки: ежедневное пользование мобильным телефоном в течение 20 минут на протяжении 15 лет приводит к опухолевым заболеваниям, в том числе злокачественным. У нас этой проблеме не уделяется никакого внимания.

В настоящее время в Швейцарии подготовлены предложения, которые будут обсуждаться на национальном референдуме, и, в случае их поддержки, включены в законодательство. Это касается снижения уровня электромагнитного поля в жилых квартирах, выделения в автобусах зон, в которых будет запрещено пользоваться мобильным телефоном, и ряда других позиций.

Источник: Вестник Российской Академии наук, № 3, 2020 год, с. 296.

Обратил внимание
Яков ПРОХОРОВ, "Обзор"
Категории: технологии
Ключевые слова: телефон
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добавлена сегодня, 5 июля, 10:20

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