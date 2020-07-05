Для любителей поговорить

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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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- Я хочу поднять вопрос о вреде мобильных телефонов. Дело в том, что Международное агентство по исследованию рака и Всемирная организация здравоохранения дают такие оценки: ежедневное пользование мобильным телефоном в течение 20 минут на протяжении 15 лет приводит к опухолевым заболеваниям, в том числе злокачественным. У нас этой проблеме не уделяется никакого внимания.
В настоящее время в Швейцарии подготовлены предложения, которые будут обсуждаться на национальном референдуме, и, в случае их поддержки, включены в законодательство. Это касается снижения уровня электромагнитного поля в жилых квартирах, выделения в автобусах зон, в которых будет запрещено пользоваться мобильным телефоном, и ряда других позиций.
Источник: Вестник Российской Академии наук, № 3, 2020 год, с. 296.
Обратил внимание
Яков ПРОХОРОВ, "Обзор"
Категории: технологии
Ключевые слова: телефон
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