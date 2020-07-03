«Яга. Кошмар тёмного леса» 🔊 Воспроизвести GPĮ представляет







С 3 июля создатели фильма «Русалка. Озеро мёртвых» представят на экранах кинотеатров Литвы новый, мистический фильм ужасов, от которого кровь стынет в жилах, - «Яга. Кошмар тёмного леса» (режиссёр: Святослав Подгаевский).



Дети в престижном пригородном районе часто исчезают, но никто не помнит этого и живёт так, как будто ничего не произошло. Их тихо и незаметно уводит загадочная женщина, и они никогда не возвращаются. Как только в семье появляется ребёнок, эта женщина постучит в вашу дверь и обязательно предложит услуги няни.



Она будет вежливой, образованной, нежной и заботливой, именно такой, как вам нужно, но ненадолго... Всё изменится, когда вы перед выходом со спокойным сердцем закроете дверь своего дома... Дети в престижном пригородном районе часто исчезают, но никто не помнит этого и живёт так, как будто ничего не произошло. Их тихо и незаметно уводит загадочная женщина, и они никогда не возвращаются. Как только в семье появляется ребёнок, эта женщина постучит в вашу дверь и обязательно предложит услуги няни.Она будет вежливой, образованной, нежной и заботливой, именно такой, как вам нужно, но ненадолго... Всё изменится, когда вы перед выходом со спокойным сердцем закроете дверь своего дома... Молодая семейная пара (актёры Алексей Розин и Светлана Устинова) переезжают в дом своей мечты. Он находится у леса, здесь всегда свежий воздух, спокойствие, никакой городской суеты, дружелюбные и услужливые соседи - отличные условия для воспитания детей и наслаждения семейным счастьем.



Новая няня выглядит дружелюбной, искренней, без вредных привычек, идеально подходящей для присмотра за недавно родившейся дочкой и сыном-подростком Егором (Олег Чугунов).



Няня (актриса Марьяна Спивак), создавшая красивую иллюзию, вскоре начинает распространять необъяснимые страхи. Сын слышит пугающие звуки, тень няни постоянно перемещается по дому, когда все спят. Он неоднократно видел няню, ходящую по дому или тихо бормочущую по ночам подле маленькой сестрёнки, кроватка которой обвита странными красными нитями. Помощи ждать неоткуда, потому что родители Егора ему просто не верят. Установленные в доме современные камеры наблюдения тоже не показывают ничего страшного.



Ситуация становится неуправляемой, когда мальчик возвращается домой из школы и понимает, что его младшая сестра и странная няня исчезли без следа. Игрушки, вещи, одежда, фотографии ребёнка загадочно исчезли из дома...



Нет никаких признаков того, что ещё вчера в доме жил весело кричавший ребёнок. Кроме того, в глазах родителей - ни жизни, ни страха, ни стресса... Они не помнят, что у них когда-то была новорождённая дочь.







Егор вынужден всё это выяснить. Надежд найти сестру живой всё меньше...



Основанная на многовековых легендах, жуткая, полная страха и напряжения история «Яга. Кошмар тёмного леса», весенней премьере которой помешала пандемия, в кинотеатрах Литвы - с 3 июля.



Актёры: Марьяна Спивак, Светлана Устинова, Алексей Розин, Олег Чугунов и другие.



Возрастной ценз: N-13. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Яга. Кошмар тёмного леса», «Русалка. Озеро мертвых», Яга. Кошмар тёмного леса Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 176 раз Комментарии