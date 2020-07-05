Рута Ванагайте вернулась. С новой книгой 🔊 Воспроизвести Автор скандальной книги «Mū­siškiai» («Наши»; в официальном российском издании – «Свои») о неблаговидной роли части литовцев в истреблении местного еврейского населения Рута Ванагайте вернулась к себе домой в Вильнюс – на этот раз с новой книгой о Холокосте: «Kaip tai įvyko?» («Как это произошло?»).



Это своеобразный диалог с крупнейшим специалистом о гитлеровской оккупации Литвы немецким историком Кристофом Дикманном (который, по сути, является основным автором книги).



В книге читатель узнает о судьбах не только уничтоженных в Литве евреев, но также содержавшихся в нечеловеческих условиях многих десятков тысяч советских военнопленных и гражданских лиц.



Корреспондент «Обзора» встретился в Вильнюсе с Р.Ванагайте и К.Дикманном (на снимке) после презентации книги, которая состоялась по инициативе Еврейской общины Литвы. Это своеобразный диалог с крупнейшим специалистом о гитлеровской оккупации Литвы немецким историком Кристофом Дикманном (который, по сути, является основным автором книги).В книге читатель узнает о судьбах не только уничтоженных в Литве евреев, но также содержавшихся в нечеловеческих условиях многих десятков тысяч советских военнопленных и гражданских лиц.Корреспондент «Обзора» встретился в Вильнюсе с Р.Ванагайте и К.Дикманном (на снимке) после презентации книги, которая состоялась по инициативе Еврейской общины Литвы. - Прежде всего, Рута, хочу уяснить некоторые практические моменты: после того, как Вы не вовремя усомнились в героизации лидера литовских «лесных братьев» Раманаускаса-«Ванагаса», Вас подвергли остракизму и травле; Ваши книги были изъяты из продажи – а Вы сами были вынуждены уехать из Литвы. Будто бы там Вы вышли замуж за соавтора «Наших» Эфраима Зуроффа…



- Это полная чушь! Хотя мне на время пришлось уехать, но, как видите, я вернулась к себе домой в Вильнюс. У меня здесь квартира.



- И Вы вернулись с новой книгой. Кто её издатель, какой тираж, будут ли переводы на другие языки?



- Эта книга, по сути, продолжение «Наших». Я беседовала с Кристофом – и записывала эти беседы – в течение двух лет. Эту книгу я издала сама.



- «Самиздат»?



- Да. («Yes, samizdat!», - добавляет Кристоф). Тираж 2 тысячи экземпляров, и сам выпуск стал возможным благодаря финансовой поддержке многих простых людей во всём мире (сейчас это называется «crowdfunding»). Рукопись была на английском. Возможно, будут переводы и на другие языки, включая русский – если, конечно, найдётся издатель.



­- Кристоф, какова цель этой книги, подзаголовок которой – «Кристоф Дикманн отвечает Руте Ванагайте»? Кому она предназначена – неискушённому читателю, симпатизирующему евреям, – или же тем, как заметил наш видный поэт и эссеист Томас Венцлова, «чьи мозги промыты литовскими средствами массовой информации»?



- Прежде всего, хочу сказать, что история – это не религия, в которую нужно уверовать. И она не чёрно-белая; в ней масса оттенков серого. Её – историю – нужно исследовать, находить в ней для себя что-то новое. Если «Наши» были о том, ЧТО тогда произошло в Литве, то здесь мы говорим о том, КАК это могло произойти, а зная, КАК, нам будет легче понять – ПОЧЕМУ.



Эта книга для всех, кто хочет лучше уяснить для себя прошлое. Мы не хотим прикидываться, что мы лучше живших тогда людей, мы хотим понять – а какой у них был выбор? Массовое истребление более чем 200 тыс. литовских евреев было скоординированной свыше акцией – и расстреливавшие их местные приспешники гитлеровцев были всего лишь частью длинной цепи. При этом сами исполнители были прямо связаны с местным уездным руководством.



Непосредственного участия в убийствах сами немцы не принимали – при том, что Холокост был инициативой нацистов. Интересно, что НИ ОДИН немец и НИ ОДИН литовец не понесли наказания за отказ стрелять в евреев. При этом люди, совершавшие эти преступления, также не понесли наказания – а вынесенных в их отношении судебных решений крайне мало. Так, всего в Литве было проведено 140 расследований в отношении преступников; тем не менее, реальных судебных решений не было.



- Спасибо за беседу. Желаю удачи! Владас ЛЮБАРТАС , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Ванагайте Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 130 раз Комментарии