За каждую сданную квартиру – отдельный налог 🔊 Воспроизвести С 1 июля на каждый объект арендуемой недвижимости надо брать отдельное бизнес-удостоверение, сообщила представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Стасе Алюконите-Шнирене.



По словам старшего экономиста банка «SEB» Тадаса Повилаускаса, людям теперь придётся платить больше налогов, но такова цель.



«Чтобы их вклад в бюджет, в общее дело увеличился», – сказал он в передаче «Delfi 11».



Кроме того, с 1 июля некоторые самозанятые уже не могут работать по бизнес-удостоверениям.



«Это касается строителей и тех, кто занимается внутренней отделкой, ремонтом автомобилей, присмотром за детьми, оборудует водопровод, отопительные системы, кондиционеры. Они с 1 июля не могут работать по бизнес-удостоверениям», – рассказала Алюконите-Шнирене. По словам старшего экономиста банка «SEB» Тадаса Повилаускаса, людям теперь придётся платить больше налогов, но такова цель.«Чтобы их вклад в бюджет, в общее дело увеличился», – сказал он в передаче «Delfi 11».Кроме того, с 1 июля некоторые самозанятые уже не могут работать по бизнес-удостоверениям.«Это касается строителей и тех, кто занимается внутренней отделкой, ремонтом автомобилей, присмотром за детьми, оборудует водопровод, отопительные системы, кондиционеры. Они с 1 июля не могут работать по бизнес-удостоверениям», – рассказала Алюконите-Шнирене. По её словам, сейчас можно работать по бизнес-удостоверениям, если оформить смежную деятельность, в выборе жителям помогут работники ГНИ:



«Например, был вид деятельности «хозяйственные работы», сейчас есть другая разновидность, которая ограничивает некоторые формы деятельности. Люди могут работать, как прежде, оформив индивидуальную деятельность по справке».



По мнению Повилаускаса, бизнес-удостоверение было привлекательно для тех, кто получал большие доходы, а платил за такую возможность всего лишь однократный налог за удостоверение, который связан с подоходным налогом и минимальной зарплатой.



«Также надо платить обязательный налог на здравоохранение и налоги в «Содру» – всё с минимума. Больше всего налогов придётся платить людям с большими доходами. Например, если вы сдавали 5 квартир или выполняли много строительных работ на большую сумму. По бизнес-удостоверению в таком случае налоги были небольшими», – рассказал Повилаускас.



Он отметил, что это правильный курс по снижению разницы в налогообложении:



«Но в то же время появляется риск, что не все будут честно декларировать доходы по справке об индивидуальной деятельности. Люди будут стараться не показывать все доходы. Не очень логично было часть строительных работ переводить на справку, а оставлять по бизнес-удостоверению работы по бетонированию, кровельные работы.



Вычёркивают то, за что платят меньше, а оставляют доходные варианты. Многое также зависит от того, легко ли будет протекать процесс декларирования доходов. Кто это делал, знает, что это непросто».



Алюконите-Шнирене сказала, что квартиры по бизнес-удостоверению в Литве сдают в аренду 10 000 человек, а в целом перемены коснутся 27 000 человек.



«Тарифы на бизнес-удосто­верения устанавливают муниципалитеты. Теперь за каждое жильё придётся платить налоги отдельно. Это последовательно и логично. Мы не оспариваем тарифы, это прерогатива муниципалитетов», – сказала представитель ГНИ.



Она также отметила, что все должны вести учёт доходов:



«ГНИ для этого разработала вспомогательную систему – i.APS. Мы предлагаем жителям пользоваться ею, чтобы в конце года было легче декларировать доходы. – Действуют и льготы - можно вернуть часть денег, потраченных на ремонт жилья, автомобиля и услуги нянь.



В этом году такой возможностью воспользовались 19 000 человек, которым вернули больше 20 млн евро. Важно представить документы, доказывающие наличие таких расходов». ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: налоги Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 285 раз Комментарии