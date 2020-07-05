Наша Литва – многонациональное государство 🔊 Воспроизвести Президент Литовской Республики Гитанас НАУСЕДА по случаю Дня государства (Дня коронации короля Литвы Миндаугаса) дал интервью газете «Обзор».



В понедельник мы отпразднуем День государства, в истории которого многие страницы написаны представителями национальных меньшинств Литвы. Поэтому вполне логично, что накануне этого важного для всей страны события «Обзор» обратился к Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе с просьбой дать оценку сегодняшнему положению национальных меньшинств нашей страны и очертить главные задачи Литовского государства по отношению к этой группе населения.



- Как Вы, господин Президент, оцениваете нынешнюю ситуацию с национальными меньшинствами в стране - что считаете положительным в этой связи, а что, по Вашему мнению, надо бы усовершенствовать?



Религиозная и национальная терпимость, как вам прекрасно известно, была и остаётся отличительной чертой Литвы с тех времён, когда князь Гядиминас приглашал работать и творить в Вильнюсе купцов и ремесленников из-за рубежа, предоставляя им соответствующие привилегии.



Мы – небольшое государство, но одно из немногих в мире, где представители крупнейших национальных общин могут учиться в государственных школах на родном языке.



Так что нам действительно есть чем гордиться.



Конечно, многое ещё предстоит сделать. В системе образования существуют проблемы, которые необходимо решать: это и потребность в более качественном преподавании литовского языка, поскольку в настоящее время некоторый методический материал требует доработки, чтобы учащиеся школ с нелитовским языком обучения могли на «отлично» сдать экзамен по литовскому языку и успешно получать образование по желаемой специальности; это и ещё не полностью удовлетворённая потребность во внеурочной образовательной деятельности. Кстати, это касается не только школ с нелитовским языком обучения, это общая проблема всей системы образования.



В Литве есть взрослые люди, хотя их процент небольшой, которые не владеют литовским языком. Одни живут здесь уже много лет, но по тем или иным причинам не выучили государственный язык, другие приезжают как иммигранты и тоже не говорят по-литовски.



С учётом реальной ситуации, например, лица, которые не говорят и не понимают по-литовски, в Вильнюсском городском самоуправлении могут получить информацию и услуги на четырёх языках. Это хорошая практика.



Несмотря на то, что подобные решения помогают в урегулировании повседневных, бытовых или деловых вопросов, они не снимают проблем многих других лиц, не владеющих литовским языком, - таких, как успешная конкуренция на рынке труда, полноценное участие в культурной и политической жизни страны, наконец, незнание языка ограничивает их возможности получить полноценную информацию.



Нужно знать государственный язык страны, в которой ты живёшь.



Фото Владимира Клоповского



Поэтому образование взрослых является одним из самых животрепещущих вопросов. Кстати, речь идёт не только об изучении государственного языка. Мы живём во времена стремительных технологических перемен, когда одни профессии теряют свою актуальность, возникает потребность в новых. Поэтому обучение на протяжении всей жизни становится новой актуальной задачей, которая должна быть в нашей повседневной повестке дня.



Итак, нам есть чем гордиться и быть примером для других стран, однако повседневная реальность вносит свои коррективы.



- Насколько обоснованными можно считать огульные обвинения, в первую очередь, русскоязычных жителей Литвы в нелояльности к Литовскому государству, которые то и дело слышны от политиков и даже отдельных государственных структур?



- Мне странно слышать такие категоричные и абстрактные утверждения. Было бы очень хорошо, если бы вы привели конкретные примеры, чтобы я мог прокомментировать.



В целом лояльное или нелояльное отношение граждан к своему государству зависит на самом деле не от того, на каком языке человек говорит или какую религию он исповедует. Оно зависит от того, чувствует ли человек себя частью государства, может ли он принимать участие в принятии решений, учитываются ли его мнение и интересы, иногда очень простые и бытовые, например, при сохранении парка или исторического наследия, когда ведётся новое строительство.



Наша история знает много нелитовцев не только лояльных государству, но и отдавших за него свою жизнь.



Я мог бы начать с Константина Острожского, под командованием которого войска Великого княжества Литовского одержали ряд побед, в их честь он строил церкви в Старом городе Вильнюса. Могу вспомнить татар, караимов, русскоязычных, которые с давних пор верно служили и всё ещё служат в литовской армии, белорусов и русских, сражавшихся вместе с литовскими партизанами, также тех, кто подписал Акт о восстановлении независимости Литвы 11 марта 1990 года – Николая Медведева, Эмануэлиса Зингериса, Чеслова Окинчица и других.



Много нелитовцев являются прекрасными сотрудниками полиции, пожарно-спасательной службы, пограничной службы – все эти структуры в Литве пользуются уважением, люди им доверяют.



И, к сожалению, у нас есть настоящие литовцы, чьи фамилии стали символом предательства и кровопролития: Альгирдас Палецкис, Антанас Снечкус, Юозас Маркулис... Много литовцев в советское время было среди членов истребительных батальонов, доносчиков, коллаборационистов.



В повседневной жизни по разным причинам, часто эгоистичным, особенно в преддверии выборов, к сожалению, некоторые лица выбирают не объединяющий, а примитивный, разобщающий путь.



На этом пути они не только делят людей по национальности, но и подчёркивают такие различия, как проживание в больших городах или регионах, в Литве или в эмиграции.



Об этом можно лишь сожалеть. С другой стороны, если люди верят в такие разобщающие лозунги, это признак того, что в их жизни действительно есть проблемы, которым государство, может быть, уделяет слишком мало внимания, которые не решает. Поэтому путь диалога крайне важен. Чем больше и откровеннее мы будем говорить друг с другом, тем скорее мы решим эти проблемы. Именно поэтому и я, и мои советники интересуемся актуальными вопросами национальных общин и ищем способы их решения.



Вопросы образования крайне важны. Также важно, чтобы все национальные общины имели качественные средства массовой информации на родном языке.



- На каких направлениях, по Вашему мнению, можно было бы наиболее эффективно использовать в интересах всего Литовского государства потенциал национальных меньшинств Литвы?



- Я всегда говорю и буду говорить, что каждый гражданин Литвы – это богатство и возможность. Давайте рассматривать каждого человека шире, а не только сквозь призму национальной принадлежности. Я бы не хотел делить граждан по национальности.



Одна из целей государства всеобщего благосостояния состоит в том, чтобы предоставить каждому человеку возможность реализовать себя, получить желаемое образование и трудиться в близкой сердцу сфере за справедливое вознаграждение.



Конечно, важно иметь условия для развития родного языка и культуры. Поэтому необходимо, чтобы люди могли создавать общины, организации, которые были бы не закрытыми клубами, а местом самореализации и способом общения с другими активными гражданами, другими общинами, пространством для обмена передовым опытом.



Мы выбираем путь интеграции, а не ассимиляции, потому что мы доверяем своим гражданам, потому что считаем, что различия и их понимание обогащают людей.



Мы надеемся, что только так мы сможем навести мосты и построить сильное гражданское общество.



Не случайно для инаугурации был выбран лозунг «Одна Литва». Уважение к закону и свобода человека – это те фундаментальные принципы, на которых на протяжении веков держится Литовское государство. Они и сегодня очень важны.



- Многие родители, являющиеся представителями национальных меньшинств, мечтают о том, что их ребёнок когда-нибудь наденет майку национальной сборной Литвы, скажем, по баскетболу или футболу, и будет отстаивать честь своей Родины на самых престижных международных соревнованиях. Как Вы считаете, насколько это вероятно и в каком масштабе?



- Хочу с удовлетворением отметить, что сегодня действительно много граждан Литвы русской, польской и других национальностей уже делают Литву известной во всём мире, они радуют нас своими впечатляющими достижениями. Мы все прекрасно знаем и Андрея Заднепровского, и братьев Лавриновичей, и Фёдора Черных.



Сколько всемирно известных спортсменов у нас будет в будущем, в большой степени зависит от того, насколько нам удастся улучшить спортивную инфраструктуру в школах. В этой области нам действительно ещё многое надо сделать. Кстати, наличие или недостаток условий для активных занятий спортом и достижения профессиональных результатов зависят не от языка, на котором школьник учится или говорит дома, а от способности конкретного органа местного самоуправления обеспечить качество, развитие и доступность спортивной инфраструктуры для школьников. И в этой сфере у нас есть как хорошие примеры, так и примеры бездействия.



- Спасибо за беседу! - В Литве с давних пор люди разных национальностей жили, работали и строили государство вместе с литовцами.Религиозная и национальная терпимость, как вам прекрасно известно, была и остаётся отличительной чертой Литвы с тех времён, когда князь Гядиминас приглашал работать и творить в Вильнюсе купцов и ремесленников из-за рубежа, предоставляя им соответствующие привилегии.Мы – небольшое государство, но одно из немногих в мире, где представители крупнейших национальных общин могут учиться в государственных школах на родном языке.Так что нам действительно есть чем гордиться.Конечно, многое ещё предстоит сделать. В системе образования существуют проблемы, которые необходимо решать: это и потребность в более качественном преподавании литовского языка, поскольку в настоящее время некоторый методический материал требует доработки, чтобы учащиеся школ с нелитовским языком обучения могли на «отлично» сдать экзамен по литовскому языку и успешно получать образование по желаемой специальности; это и ещё не полностью удовлетворённая потребность во внеурочной образовательной деятельности. Кстати, это касается не только школ с нелитовским языком обучения, это общая проблема всей системы образования.В Литве есть взрослые люди, хотя их процент небольшой, которые не владеют литовским языком. Одни живут здесь уже много лет, но по тем или иным причинам не выучили государственный язык, другие приезжают как иммигранты и тоже не говорят по-литовски.С учётом реальной ситуации, например, лица, которые не говорят и не понимают по-литовски, в Вильнюсском городском самоуправлении могут получить информацию и услуги на четырёх языках. Это хорошая практика.Несмотря на то, что подобные решения помогают в урегулировании повседневных, бытовых или деловых вопросов, они не снимают проблем многих других лиц, не владеющих литовским языком, - таких, как успешная конкуренция на рынке труда, полноценное участие в культурной и политической жизни страны, наконец, незнание языка ограничивает их возможности получить полноценную информацию.Нужно знать государственный язык страны, в которой ты живёшь.Поэтому образование взрослых является одним из самых животрепещущих вопросов. Кстати, речь идёт не только об изучении государственного языка. Мы живём во времена стремительных технологических перемен, когда одни профессии теряют свою актуальность, возникает потребность в новых. Поэтому обучение на протяжении всей жизни становится новой актуальной задачей, которая должна быть в нашей повседневной повестке дня.Итак, нам есть чем гордиться и быть примером для других стран, однако повседневная реальность вносит свои коррективы.- Мне странно слышать такие категоричные и абстрактные утверждения. Было бы очень хорошо, если бы вы привели конкретные примеры, чтобы я мог прокомментировать.В целом лояльное или нелояльное отношение граждан к своему государству зависит на самом деле не от того, на каком языке человек говорит или какую религию он исповедует. Оно зависит от того, чувствует ли человек себя частью государства, может ли он принимать участие в принятии решений, учитываются ли его мнение и интересы, иногда очень простые и бытовые, например, при сохранении парка или исторического наследия, когда ведётся новое строительство.Наша история знает много нелитовцев не только лояльных государству, но и отдавших за него свою жизнь.Я мог бы начать с Константина Острожского, под командованием которого войска Великого княжества Литовского одержали ряд побед, в их честь он строил церкви в Старом городе Вильнюса. Могу вспомнить татар, караимов, русскоязычных, которые с давних пор верно служили и всё ещё служат в литовской армии, белорусов и русских, сражавшихся вместе с литовскими партизанами, также тех, кто подписал Акт о восстановлении независимости Литвы 11 марта 1990 года – Николая Медведева, Эмануэлиса Зингериса, Чеслова Окинчица и других.Много нелитовцев являются прекрасными сотрудниками полиции, пожарно-спасательной службы, пограничной службы – все эти структуры в Литве пользуются уважением, люди им доверяют.И, к сожалению, у нас есть настоящие литовцы, чьи фамилии стали символом предательства и кровопролития: Альгирдас Палецкис, Антанас Снечкус, Юозас Маркулис... Много литовцев в советское время было среди членов истребительных батальонов, доносчиков, коллаборационистов.В повседневной жизни по разным причинам, часто эгоистичным, особенно в преддверии выборов, к сожалению, некоторые лица выбирают не объединяющий, а примитивный, разобщающий путь.На этом пути они не только делят людей по национальности, но и подчёркивают такие различия, как проживание в больших городах или регионах, в Литве или в эмиграции.Об этом можно лишь сожалеть. С другой стороны, если люди верят в такие разобщающие лозунги, это признак того, что в их жизни действительно есть проблемы, которым государство, может быть, уделяет слишком мало внимания, которые не решает. Поэтому путь диалога крайне важен. Чем больше и откровеннее мы будем говорить друг с другом, тем скорее мы решим эти проблемы. Именно поэтому и я, и мои советники интересуемся актуальными вопросами национальных общин и ищем способы их решения.Вопросы образования крайне важны. Также важно, чтобы все национальные общины имели качественные средства массовой информации на родном языке.- Я всегда говорю и буду говорить, что каждый гражданин Литвы – это богатство и возможность. Давайте рассматривать каждого человека шире, а не только сквозь призму национальной принадлежности. Я бы не хотел делить граждан по национальности.Одна из целей государства всеобщего благосостояния состоит в том, чтобы предоставить каждому человеку возможность реализовать себя, получить желаемое образование и трудиться в близкой сердцу сфере за справедливое вознаграждение.Конечно, важно иметь условия для развития родного языка и культуры. Поэтому необходимо, чтобы люди могли создавать общины, организации, которые были бы не закрытыми клубами, а местом самореализации и способом общения с другими активными гражданами, другими общинами, пространством для обмена передовым опытом.Мы выбираем путь интеграции, а не ассимиляции, потому что мы доверяем своим гражданам, потому что считаем, что различия и их понимание обогащают людей.Мы надеемся, что только так мы сможем навести мосты и построить сильное гражданское общество.Не случайно для инаугурации был выбран лозунг «Одна Литва». Уважение к закону и свобода человека – это те фундаментальные принципы, на которых на протяжении веков держится Литовское государство. Они и сегодня очень важны.- Хочу с удовлетворением отметить, что сегодня действительно много граждан Литвы русской, польской и других национальностей уже делают Литву известной во всём мире, они радуют нас своими впечатляющими достижениями. Мы все прекрасно знаем и Андрея Заднепровского, и братьев Лавриновичей, и Фёдора Черных.Сколько всемирно известных спортсменов у нас будет в будущем, в большой степени зависит от того, насколько нам удастся улучшить спортивную инфраструктуру в школах. В этой области нам действительно ещё многое надо сделать. Кстати, наличие или недостаток условий для активных занятий спортом и достижения профессиональных результатов зависят не от языка, на котором школьник учится или говорит дома, а от способности конкретного органа местного самоуправления обеспечить качество, развитие и доступность спортивной инфраструктуры для школьников. И в этой сфере у нас есть как хорошие примеры, так и примеры бездействия. Беседовали Александр ШАХОВ, Адольфас Рудзянскис , "Обзор" Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: День государства, Науседа Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 191 раз Комментарии