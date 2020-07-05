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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Акты вандализма
Вильнюсская полиция сообщила, что 26 июня в 21.48 поступило сообщение о том, что осквернён памятник Гаону на ул. Жиду, он облит какой-то светлой жидкостью.
Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, жил в XVIII веке. Он считается одним из самых известных толкователей Талмуда.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что этот выпад направлен и против Литвы.
«Каждый раз, когда в нашей стране происходят такие акты, просто слов не хватает для их характеристики. Одного только осуждения, возмущения и сожаления мало для выражения чувств, которые наполняют, когда видишь, что происходит в Литве, – сказал министр. - Какова цель вандалов – известно только им самим. Но в первую очередь это направлено против Литвы, против её имиджа в мире».
Портал 15min.lt 27 июня сообщил, что краской был облит и памятник известному вильнюсскому доктору Цемаху Шабаду. Шабада считают прототипом Доктора Айболита – известного персонажа произведений К.И.Чуковского. По данным портала, в связи с обоими происшествиями начаты расследования.
«Полиция делает свою работу. Я не сомневаюсь, что общество не будет терпимо относиться к таким инцидентам», – сказал Линкявичюс.
Напомним, что 2020 год в Литве объявлен годом Виленского Гаона и истории евреев Литвы.
"Обзор"
Категории: история
Ключевые слова: вандализм
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225
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