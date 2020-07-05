Акты вандализма 🔊 Воспроизвести



Вильнюсская полиция сообщила, что 26 июня в 21.48 поступило сообщение о том, что осквернён памятник Гаону на ул. Жиду, он облит какой-то светлой жидкостью.



Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, жил в XVIII веке. Он считается одним из самых известных толкователей Талмуда.



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что этот выпад направлен и против Литвы.



«Каждый раз, когда в нашей стране происходят такие акты, просто слов не хватает для их характеристики. Одного только осуждения, возмущения и сожаления мало для выражения чувств, которые наполняют, когда видишь, что происходит в Литве, – сказал министр. - Какова цель вандалов – известно только им самим. Но в первую очередь это направлено против Литвы, против её имиджа в мире».



Портал 15min.lt 27 июня сообщил, что краской был облит и памятник известному вильнюсскому доктору Цемаху Шабаду. Шабада считают прототипом Доктора Айболита – известного персонажа произведений К.И.Чуковского. По данным портала, в связи с обоими происшествиями начаты расследования.



«Полиция делает свою работу. Я не сомневаюсь, что общество не будет терпимо относиться к таким инцидентам», – сказал Линкявичюс.



Напомним, что 2020 год в Литве объявлен годом Виленского Гаона и истории евреев Литвы. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что этот выпад направлен и против Литвы.«Каждый раз, когда в нашей стране происходят такие акты, просто слов не хватает для их характеристики. Одного только осуждения, возмущения и сожаления мало для выражения чувств, которые наполняют, когда видишь, что происходит в Литве, – сказал министр. - Какова цель вандалов – известно только им самим. Но в первую очередь это направлено против Литвы, против её имиджа в мире».Портал 15min.lt 27 июня сообщил, что краской был облит и памятник известному вильнюсскому доктору Цемаху Шабаду. Шабада считают прототипом Доктора Айболита – известного персонажа произведений К.И.Чуковского. По данным портала, в связи с обоими происшествиями начаты расследования.«Полиция делает свою работу. Я не сомневаюсь, что общество не будет терпимо относиться к таким инцидентам», – сказал Линкявичюс.Напомним, что 2020 год в Литве объявлен годом Виленского Гаона и истории евреев Литвы. "Обзор" Категории: история Ключевые слова: вандализм Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 154 раза Комментарии