И снова о налоге на регистрацию автомобиля 🔊 Воспроизвести



Вчера в Литве вступил в силу налог на регистрацию автомобилей, поэтому новые владельцы интересуются, когда и какой налог придётся платить.



Налог, который с 1 июля владельцам автомобилей придётся платить за регистрацию, зависит от выбросов СО2. Но его надо платить не всем.



Специалисты «Regitra» указали, что этот налог коснётся владельцев, регистрирующих автомобили, если выбросы CO2 составляют больше 130 г/км.



Это значит, что каждый раз как при смене владельца, так и при регистрации в Литве нового автомобиля придётся платить налог в размере 13,5-540 евро.



Конкретная сумма налога указана в соответствующей таблице в зависимости от количества выбросов СО2.



Выбросы СО2 фиксируются в свидетельстве на регистрацию автомобиля в графе V.7. Если в этой графе нет данных, то работники «Regitrа» должны будут найти аналогичный автомобиль и данные о нём. Если найти аналог не удастся, то данные будут рассчитывать по специальным формулам, учитывающим массу (кг), мощность двигателя (кВт) и тип коробки передач (механическая, автоматическая). Налог, который с 1 июля владельцам автомобилей придётся платить за регистрацию, зависит от выбросов СО2. Но его надо платить не всем.Специалисты «Regitra» указали, что этот налог коснётся владельцев, регистрирующих автомобили, если выбросы CO2 составляют больше 130 г/км.Это значит, что каждый раз как при смене владельца, так и при регистрации в Литве нового автомобиля придётся платить налог в размере 13,5-540 евро.Конкретная сумма налога указана в соответствующей таблице в зависимости от количества выбросов СО2.Выбросы СО2 фиксируются в свидетельстве на регистрацию автомобиля в графе V.7. Если в этой графе нет данных, то работники «Regitrа» должны будут найти аналогичный автомобиль и данные о нём. Если найти аналог не удастся, то данные будут рассчитывать по специальным формулам, учитывающим массу (кг), мощность двигателя (кВт) и тип коробки передач (механическая, автоматическая). Необходимо добавить, что этот налог не будет применяться в случае перерегистрации исторических автомобилей (со специальными номерами), при регистрации, если владелец не меняется (например, после выплаты лизинга, после смены фамилии, при выдаче дубликата и т.д.), и реэкспорта. В последнем случае налог надо платить, но в течение 90 дней, когда автомобиль снимут с учёта, вывезут из страны и подадут заявку на возвращение выплаты, деньги в течение 20 рабочих дней переведут на указанный счёт. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 140 раз Комментарии