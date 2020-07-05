Сэкономим 🔊 Воспроизвести Как уже сообщалось, в Литве с 1 июля подешевели электроэнергия и газ для бытовых потребителей. Глава Государственного совета регулирования энергетики Инга Жилене сказала, что за полгода жители сэкономят несколько десятков евро.



«Электричество подешевеет на 8%, - на 1,2 цента за кВт.ч. Если человек использует по 100 кВт.ч в месяц, то он сэкономит 10 евро за полгода.



Если люди используют электроэнергию для отопления и подогрева горячей воды, то сэкономят около 50 евро в месяц», – сказала в передаче «Delfi 11» Жилене.



Тариф на газ, в зависимости от плана, снизится на 15–23%, или на 8 центов за куб. м.



«Переменная часть тарифа не меняется. Потребители, которые используют газ для приготовления пищи, за полгода сэкономят 5–6 евро, – сказала Жилене. - Что касается тех, кто использует газ для обогрева и использует больше 300 куб. м газа в год, то они за полгода сэкономят 50–60 евро». «Электричество подешевеет на 8%, - на 1,2 цента за кВт.ч. Если человек использует по 100 кВт.ч в месяц, то он сэкономит 10 евро за полгода.Если люди используют электроэнергию для отопления и подогрева горячей воды, то сэкономят около 50 евро в месяц», – сказала в передаче «Delfi 11» Жилене.Тариф на газ, в зависимости от плана, снизится на 15–23%, или на 8 центов за куб. м.«Переменная часть тарифа не меняется. Потребители, которые используют газ для приготовления пищи, за полгода сэкономят 5–6 евро, – сказала Жилене. - Что касается тех, кто использует газ для обогрева и использует больше 300 куб. м газа в год, то они за полгода сэкономят 50–60 евро». Она сказала, что основная причина снижения цен – снижение цен на электроэнергию на бирже «Nord Pool Spot».



«Что касается газа, то тут также дело в снижении цен на сырьё», – сказала Жилене.



Старший экономист банка «SEB» Тадас Повилаускас заметил, что расходы на газ и электричество составляют около 3% средней корзины потребителя:



«Можем «поблагодарить» коронавирус: из-за падения экономики спрос на электроэнергию упал во всём регионе. Когда снижается спрос – электричество дешевеет».



«Когда установим новые тарифы в ноябре, они вступят в силу с января. Оценим данные за 12 месяцев. Насколько увеличатся, а может, и снизятся цены - сложно сказать. Возможно, останутся на прежнем уровне», – сказала Жилене. ru.delfi.lt Категории: дом и быт Ключевые слова: электроэнегия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 128 раз Комментарии