Следующая остановка – США 🔊 Воспроизвести 3-5 июля столица Литвы представит новую культурно-развлекательную программу «отпуска не выезжая из Вильнюса», вдохновлённую главным другом и союзником Литвы - Соединёнными Штатами Америки.



Никто не сомневается, что даже если бы США не отмечали 4 июля День своей независимости, то жители литовской столицы всё равно бы «побывали» этим летом, в рамках летней программы «Каникулы в Вильнюсе», за океаном: было бы некрасиво обойти вниманием это государство, самое важное для литовских политиков.



Это будут уже третьи тематические выходные в Вильнюсе, когда улицы города наполняются самыми различными развлечениями, а в ближайшие дни – ещё и блюдами вкусной американской кухни и весёлыми мероприятиями, среди которых не только концерты в стиле кантри и рок-музыки, но и матчи по популярным в Литве американскому футболу и бейсболу, а также зрелищные соревнования по поеданию хот-догов. Никто не сомневается, что даже если бы США не отмечали 4 июля День своей независимости, то жители литовской столицы всё равно бы «побывали» этим летом, в рамках летней программы «Каникулы в Вильнюсе», за океаном: было бы некрасиво обойти вниманием это государство, самое важное для литовских политиков.Это будут уже третьи тематические выходные в Вильнюсе, когда улицы города наполняются самыми различными развлечениями, а в ближайшие дни – ещё и блюдами вкусной американской кухни и весёлыми мероприятиями, среди которых не только концерты в стиле кантри и рок-музыки, но и матчи по популярным в Литве американскому футболу и бейсболу, а также зрелищные соревнования по поеданию хот-догов. От гавайской вечеринки до голливудской Аллеи славы



Предстоящая программа «Американских каникул» в эти выходные будет включать в себя мероприятия, рассчитанные для «путешественников» всех возрастов и интересов.



3-5 июля в литовской столице будет звучать музыка в стиле кантри, желающие смогут посетить гавайскую вечеринку, а любители спорта смогут побывать не только на уже упомянутых матчах по американскому футболу, бейсболу, но и посмотреть чемпионат по скейтбордингу.



Большое внимание будет уделено американской еде и связанным с ней традициям: помимо конкурса по поеданию хот-догов на скорость и на количество, будет ещё и конкурс по колке орехов.



В пятницу, 3 июля, на противоречиво встреченном общественностью пляже на площади Лукишкю состоится гавайская вечеринка, которая в субботу превратится уже в техасскую мизансцену, где будут царить ритмы кантри.



На Ратушной площади расположится Голливуд с его Аллеей звёзд, красной ковровой дорожкой, выставкой старинных автомобилей, танцами в стиле линдихоп и концертом американских рок-хитов.



А 4 июля Посольство США и Американская торговая палата пригласят литовских «отпускников» на совместное празднование Дня независимости США.



Подробная информация и полная программа выходных здесь - https://www.govilnius.lt/amerikietiskos-atostogos-vilniuje.



Путешествуем по миру всё лето



Вильнюсское городское самоуправление и государственное учреждение «Go Vilnius» пригласили жителей Литвы путешествовать по миру в течение семи выходных.



Каждые вторые выходные лета с начала июня Вильнюс становится уже другой страной. Настроение экзотического отдыха в городе создаётся элементами культуры, в данном случае - семи стран, которые очень популярны у путешественников: Италии, Индии, США, Франции, Испании, Германии и Японии.



Вильнюсские власти подчёркивают, что большим преимуществом является то, что желающим окунуться в атмосферу упомянутых стран не придётся летать и преодолевать тысячи километров. Время и немалые деньги, сэкономленные на подобных поездках, можно будет использовать на приятные развлечения и открытия буквально в собственном дворе.



Чтобы реализовать эту грандиозную задумку, объединили свои усилия различные столичные общины, организаторы экскурсий и мероприятий, рестораны, отели и художники, решившие создать для жителей Литвы, которые не могут из-за карантинных ограничений или нехватки средств выехать за границу, экзотический опыт на своей родине.



Ожидается, что данный проект также поможет местным предприятиям, переживающим из-за коронавируса очень непростые времена, выстоять нынешним летом.



Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте www.atostogosvilniuje.lt. "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, «Каникулы в Вильнюсе», «Американские каникулы» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 200 раз Комментарии