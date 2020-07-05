Что там, в сухом остатке? 🔊 Воспроизвести



Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас



В конце прошлой недели в политическом пространстве Литвы совершенно неожиданно прозвучали сообщения о том, что администрацию президента покидают сразу три очень важных работника - старшие советники Йонас Витаутас Жукас, отвечавший за оборонные вопросы, Соната Шульце, курировавшая вопросы образования, науки и культуры, и руководивший Группой по коммуникациям Айстис Забараускас



Все трое работали в команде президента с самого начала его избрания в середине прошлого года, а Забараускас до этого руководил ещё и коммуникацией предвыборного штаба Гитанаса Науседы.



Глава Литовского государства не стал вдаваться в подробности и разъяснять, по каким причинам сразу три сотрудника покинули дворец на площади Дауканто. В конце прошлой недели в политическом пространстве Литвы совершенно неожиданно прозвучали сообщения о том, что администрацию президента покидают сразу три очень важных работника - старшие советники Йонас Витаутас Жукас, отвечавший за оборонные вопросы, Соната Шульце, курировавшая вопросы образования, науки и культуры, и руководивший Группой по коммуникациям Айстис ЗабараускасВсе трое работали в команде президента с самого начала его избрания в середине прошлого года, а Забараускас до этого руководил ещё и коммуникацией предвыборного штаба Гитанаса Науседы.Глава Литовского государства не стал вдаваться в подробности и разъяснять, по каким причинам сразу три сотрудника покинули дворец на площади Дауканто. «Моё доверие и уважение к этим людям не заканчиваются в их последний рабочий день, а пополняются ещё и чувством благодарности, - такими словами была изложена позиция президента в пресс-релизе. - Начатые дела продолжат и разовьют новые руководители групп».



К слову, в тот же день стало известно, что Группой по вопросам нацбезопасности будет руководить советник по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс, а Группу по вопросам образования, науки и культуры с 15 июля возглавит историк Йоланта Карпавичене, имя же нового руководителя Коммуникационной группы будет названо в июле.



Согласитесь, что такой объём информации явно недостаточен, чтобы любой мог делать всеобъемлющие и достоверные выводы. Тем более что в тот же день, когда три советника стали складывать свои вещи в коробки, стало также известно, что президент Литвы решил не ехать в Эстонию на давно запланированную трёхстороннюю встречу с главами Эстонии и Латвии.



Главы стран Балтии планировали обсудить региональную безопасность, меры по борьбе с коронавирусом, связанные с ЕС вопросы, а также - отказ от закупок электроэнергии у БелАЭС.



Однако, по словам пресс-секретаря президента Литвы Антанаса Бубнялиса, до встречи на острове Сааремаа балтийским «министрам энергетики и экономики так и не удалось достичь трёхсторонних договорённостей по поводу методики торговли электроэнергией с третьими странами».



По мнению президента, сначала следует завершить переговоры, иметь конкретные решения и результаты переговоров, а лишь затем встречаться на высшем уровне и обсуждать общий план действий.



Такое совпадение, казалось бы, сугубо внутригосударственных и внешнегосударственных событий натолкнуло многих на мысль, что отставки советников и отказ от поездки на Сааремаа могут быть связаны.



Тем более что маслица в огонь подлили и представители литовской оппозиции.



Так, представляющий в Сейме консерваторов Жигимантас Павилёнис пару недель назад вместе с однопартийцами участвовал в пикете у Посольства Латвии. Участники пикета призывали латвийские власти не впускать на рынок Балтийских стран электроэнергию с БелАЭС. В интервью Ж.Павилёнис критиковал Латвию за то, что та не придерживается общей позиции, а заняла «сторону оккупанта».



Депутат также сказал, что считает, что Владимир Путин «работает на Ригу», а Литва сформирует стереотип, что Латвия «продала нас Москве».



После этого лидер правящих «крестьян» Рамунас Карбаускис обратился к послу Латвии в Литве Индулсу Берзиньшу со словами извинения за высказывания Павилёниса.



К слову, Р.Карбаускис попутно мог бы извиниться и за слова Витаутаса Ландсбергиса, который не так давно на сайте Литовской государственной телерадиокомпании заявил, что «от Литвы будут требовать не только покупать грязную электроэнергию через какую-нибудь Латвию…».



Но когда патриарх в очередной раз допускает весьма противоречивые высказывания в чей-то адрес, всегда можно сделать вид, что это частное мнение, что он не член Сейма и т.п.



Возможно, потому что ввязываться в дискуссию в таких случаях – себе дороже?



Впрочем, обозреватели ведущих СМИ Литвы и политологи, к которым эти СМИ обратились за комментариями после отставок в президентуре, в один голос заявили, что никакой связи между переменами во дворце на площади Дауканто и отказом от поездки на Сааремаа нет.



Советники, по информации, имеющейся у СМИ, давно и по разным причинам планировали покинуть команду нынешнего президента. И вообще, перемены на Дауканто во все времена в новейшей истории Литвы были довольно частыми.



Поэтому даже факт, что в последнее время рейтинг президента несколько снизился, никак не связан с отставками.



Примечательно, что литовские СМИ на фоне обсуждения новостей из президентского дворца удивительно мало внимания уделили «эстонской» ситуации.



А ведь можно было бы, например, задаться вопросом, в чём выгода для Латвии и Эстонии по всем пунктам поддерживать антиостровецкий демарш Литвы?



Нынешним летом в Литве по одному из каналов кабельного ТВ можно смотреть телесериал «Форс-мажоры» (оригинальное название «Suits»), в котором, к слову, играет Меган Маркл, нынешняя жена всё ещё принца Гарри.



Сериал рассказывает о непростых трудовых буднях адвокатов Нью-Йорка, в жизни которых одним из незыблемых правил является обмен услугами: сегодня ты мне оказываешь определённую услугу, а потом, когда потребуется, я обязательно выполню твою просьбу.



Можно предположить, что это явление и для жизни государств не такое уж и чуждое. И что же в таком случае Вильнюс может предложить Риге и Таллину, помимо призывов к евросоюзной солидарности?



На одной чаше весов – относительно дешёвая электроэнергия из Беларуси, которая совсем не будет лишней для экономики Латвии и Эстони, к тому же одна только возможность импортировать ток от Лукашенко, надо полагать, позволит Риге и Таллину весьма убедительно вести переговоры с поставщиками скандинавской электроэнергии и сбивать цену в интересах своих налогоплательщиков. А что на другой чаше?



В этой ситуации кто-то даже может заметить, что Вильнюс, а точнее, предшественники Гитанаса Науседы и правящих ныне «крестьян» завели наши возможности на этом направлении в тупик.



И это если ещё не вспоминать про решение, придуманное и реализованное Вильнюсом относительно терминала сжиженного газа в Клайпеде, когда наши союзники были просто поставлены перед фактом.



Вот и получается, что вопросы, касающиеся нашего государства, очень уж многоплановы и разнообразны, чтобы судить о них безапелляционно на основании одной только информационно-кофейной гущи. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Витаутас Жукас, площадь Дауканто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 197 раз Комментарии