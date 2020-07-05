Тайна Бермудского треугольника раскрыта? 🔊 Воспроизвести Кто же не слышал о «Бермудском треугольнике»? Эта зловещая тайна по-прежнему неподвластна человеческому разуму, как Атлантида или монстр озера Лох-Несс! Да-да, именно тот самый загадочный треугольник в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Этот район ещё называют «треугольником дьявола», а «прославился» он многочисленными исчезновениями в нём самолётов и кораблей.



Считается, что за последние сто лет он «унёс» более 1000 (!) человеческих жизней. Например, лишь в 1945 году здесь пропали 75 самолётов и 300 лодок, не оставив никаких следов. Последней жертвой треугольника стал в 2015 году грузовой корабль «Эль Фаро».



Существуют самые невероятные гипотезы, объясняющие эту чертовщину, вплоть до проделок инопланетян или жителей Атлантиды. Циники же и скептики считают, что всё просто, и аномалии в этом районе вполне объяснимы: навигация здесь достаточна непростая, плюс наличие многочисленных отмелей, а мгновенно образующиеся штормы и циклоны реально осложняют жизнь пилотов и моряков. И хотя эти аргументы вполне логичны, но как же объяснить то, что исчезновение кораблей и самолётов именно в территориально небольших Бермудах в разы превышает число пропаж на любом другом участке огромного Атлантического океана? Считается, что за последние сто лет он «унёс» более 1000 (!) человеческих жизней. Например, лишь в 1945 году здесь пропали 75 самолётов и 300 лодок, не оставив никаких следов. Последней жертвой треугольника стал в 2015 году грузовой корабль «Эль Фаро».Существуют самые невероятные гипотезы, объясняющие эту чертовщину, вплоть до проделок инопланетян или жителей Атлантиды. Циники же и скептики считают, что всё просто, и аномалии в этом районе вполне объяснимы: навигация здесь достаточна непростая, плюс наличие многочисленных отмелей, а мгновенно образующиеся штормы и циклоны реально осложняют жизнь пилотов и моряков. И хотя эти аргументы вполне логичны, но как же объяснить то, что исчезновение кораблей и самолётов именно в территориально небольших Бермудах в разы превышает число пропаж на любом другом участке огромного Атлантического океана? Так что всё верно пел Владимир Высоцкий «…про бессилие науки перед тайною Бермуд»?



Время от времени сообщается об очередной находке и потому разгадке тайны Бермудского треугольника. Например, после обнаружения на пляже Флориды 200-футового (то есть 60,96 м) гигантского кальмара, сразу вспомнили о полумифической истории корабля «Циклоп», исчезнувшего с командой в 309 человек. Тогда вначале существовала официальная версия военно-морского флота, что корабль был, видимо, атакован подводной лодкой, но позже появилась почти фантастическая теория о возможном нападении на него гигантского кальмара.



В 2005 году местные биологи даже смогли заснять на видео кальмара, атакующего расположенные в воде сети. Вот вам и доказательство того, что подобное существо вполне может обитать в водах Бермудского треугольника и атаковать корабли.



Приводилось и мнение исследователя Бермуд Роба Симоне: «Мы не знаем, что находится в глубине океана. Это вполне может быть гигантское существо, из-за которого в этой области и пропадают корабли».



Но вот в последние годы с появлением технических возможностей нового тысячелетия по исследованию бермудского феномена появляются уже не просто теории, а подкреплённые современными данными практические выводы, вполне могущие поставить жирную точку в истории таинственного треугольника. Так, исследователь погоды в загадочной зоне Стив Миллер из Колорадо вместе с сотрудниками береговой охраны пришёл к очень интересным и весьма правдоподобным выводам.



Внимательно изучая снимки зоны треугольника, сделанные со спутника, Стив пришёл к интересной теории о воздушной аномалии этой территории. С помощью современной оптики и компьютерных технологий, полученные фото были максимально увеличены, и удалось довольно отчетливо выделить облака очень странной и правильной шестиугольной (!) формы. Эту интересную форму облака принимают с помощью самого океана.



Испаряясь с зон мелководья, влага поднимается в холодную атмосферу, таким образом создавая некий каркас для облаков. По теории Миллера, эти облака какое-то время дрейфуют над Бермудами со скоростью до 274 км/ч, а потом «взрываются», создавая мощнейшие потоки воздуха. Именно они и несут в себе серьёзную опасность для всего, что попадается им на пути.



Воздушная взрывная волна устремляется к водной поверхности, создавая зону катастрофической турбулентности, преодолеть которую не удаётся даже самым современным самолётам. А когда мощная волна воздуха ударяется о водную поверхность, то ещё и возникает этакое локальное мини-цунами с высотой волны до 40 метров!.



Группа метеоролога даже имела уникальную возможность наблюдать одну такую волну-монстра в океане. Тогда им повезло, и она прошла мимо, но стала очевидным доказательством правильности теории Миллера о таких «воздушных бомбах».



И хотя, как пел Высоцкий, «…пусть безумная идея, не рубайте сгоряча», некоторые учёные считают, что с подтверждением теории Миллера тайна треугольника уже раскрыта окончательно. И теперь на одну зловещую тайну на Земле стало меньше. Но можно ли эту теорию (даже с некоторым практическим подтверждением идеи) считать однозначной разгадкой многолетней загадки, покажут лишь время и дальнейшие исследования. Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ , "Обзор" Категории: в мире Ключевые слова: Бермудский треугольник Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 58 раз Комментарии