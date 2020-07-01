Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2» 🔊 Воспроизвести Reuters



Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве. Об этом, как передаёт



Кроме того, она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим и его необходимо завершить.



«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — сказала она.



По её словам, экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, «не соответствуют пониманию (вопросов) права», которое есть в Германии.



Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.



Как заявлял конгрессмен-республиканец Стив Вомак, новые санкции против газопровода включены в проект бюджета национальной обороны.



СМИ сообщали, что Германия готовит меры на случай, если США введут соответствующие новые санкции. Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве. Об этом, как передаёт RT со ссылкой на ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.Кроме того, она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим и его необходимо завершить.«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — сказала она.По её словам, экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, «не соответствуют пониманию (вопросов) права», которое есть в Германии.Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.Как заявлял конгрессмен-республиканец Стив Вомак, новые санкции против газопровода включены в проект бюджета национальной обороны.СМИ сообщали, что Германия готовит меры на случай, если США введут соответствующие новые санкции. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, СП-2 — статья прочитана 130 раз Комментарии