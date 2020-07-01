У Литвы есть механизмы защиты от негативных инвестиций – глава ДГБ 🔊 Воспроизвести Глава ДГБ Литвы Дарюс Яунишкис (слева)



Литва создала механизмы защиты от прихода негативных инвестиций, утверждает директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис.



"Литва создала механизмы защиты от прихода к нам негативных инвестиций. По моему глубокому убеждению, ситуация находится под контролем, информация постоянно предоставляется. Литва в безопасности", – заявил он в среду журналистам после заседания Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Литвы (КНБО).



Он сказал, что разведка не видит роста тенденции опасных инвестиций.



Глава ДГБ также сообщил, что, как и указано в оценке угроз нацбезопасности, инвесторы из третьих стран чаще всего хотя учредить компании финансовых технологий, платежей и криптовалюты. Литва создала механизмы защиты от прихода негативных инвестиций, утверждает директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис."Литва создала механизмы защиты от прихода к нам негативных инвестиций. По моему глубокому убеждению, ситуация находится под контролем, информация постоянно предоставляется. Литва в безопасности", – заявил он в среду журналистам после заседания Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Литвы (КНБО).Он сказал, что разведка не видит роста тенденции опасных инвестиций.Глава ДГБ также сообщил, что, как и указано в оценке угроз нацбезопасности, инвесторы из третьих стран чаще всего хотя учредить компании финансовых технологий, платежей и криптовалюты. Д. Яунишкис утверждает, что их также интересуют энергетика, информационные технологии, инфраструктура.



ДГБ проводит мониторинг бизнес-климата, обращая наибольшее внимание на инвестиции из России и Китая.



Председатель КНБО, представитель "аграриев" Дайнюс Гайжаускас, в свою очередь, сказал, что Литва должна очертить "красные линии" для небезопасных инвестиций.



Член комитета, представитель оппозиционных консерваторов Лауринас Касчюнас отметил, что такая "красная линия" поможет контролировать риски.



"Нам следует четко определить формулу того, чем является эта "красная линия", где можно контролировать риски, а где просто нужно провести "красную линию" и очень ясно заявить, что это надежные или ненадежные поставщики, есть черный список, есть белый список", – сказал он.



По словам парламентария, одним из наибольших вопросов встающих сейчас и перед Литвой, и перед всем Западным миром, является безопасность и надежность связи 5G.



"Мы получали предложение США подписать декларацию о безопасном предоставлении 5G, также есть предложение Помео (Госекретаря США Майка Помео – BNS) о том, что потоки дипломатической информации должны идти только по безопасным каналам.Декларацию с США подписали Эстония, и Латвия, и Польша, мы не подписали, мы также не присоединились к инициативе Помпео", – сказал Л. Касчюнас.



Он выразил надежду на то, что сейм примет рассматриваемые поправки о том, что потенциальные поставщики связи 5G, телекоммуникационные компании должны пройти проверку с точки зрения национальной безопасности.



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Дарюс Яунишкис, который недавно возглавил на второй срок полномочий Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы, инициирует реорганизацию структуры разведывательного ведомства.



"После согласования с президентом, премьером и (парламентским - ред.) Комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО), департаменту предстоит определенная структурная перестройка в ближайшие годы, чтобы сделать работу более эффективной, ориентироваться на вновь возникающие угрозы, чтобы не прозевать определенные случаи", - сказал Д. Яунишкис журналистам в среду после заседания КНБО.



"Идем к более высокому качеству", - добавил он.



Более подробно рассказать о предстоящих изменениях он отказался, сославшись на закрытый характер структуры ведомства.



По словам Д. Яунишкиса, пандемия коронавируса поставила новые вызовы и перед разведкой.



"Мы бы хотели уделять больше внимания таким угрозам, как случай COVID-19, или другие риски, которые были и будут в дальнейшем", - сказал директор ДГБ.



Председатель КНБО, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас сказал, что и парламентский контроль, и парламентское расследование раскрыли некоторые пробелы в управлении ДГБ, его деятельности. Обновленная структура должна их устранить.



"Будет усилена общая деятельность ДГБ и в разведке, и в контрразведке", - сказал он. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: дгб, Китай, отчёт, агенты, вербовка, угрозы, возмущение География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии