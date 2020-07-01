За минувшие сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса, общее число – 1818 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве был утвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1818, сообщило Министерство здравоохранения в среду.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 206 человек, выздоровело 1524 человека, 81 человек находится в изоляции.



От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 28 завозных случаев.



За сутки проверено 5398 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 428 тыс. 238. За минувшие сутки в Литве был утвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1818, сообщило Министерство здравоохранения в среду.Сейчас в Литве больны коронавирусом 206 человек, выздоровело 1524 человека, 81 человек находится в изоляции.От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 28 завозных случаев.За сутки проверено 5398 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 428 тыс. 238. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии