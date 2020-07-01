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За минувшие сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса, общее число – 1818



За минувшие сутки в Литве был утвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1818, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 206 человек, выздоровело 1524 человека, 81 человек находится в изоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 28 завозных случаев.

За сутки проверено 5398 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 428 тыс. 238.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 155 раз
добавлена сегодня, 1 июля, 12:31

Комментарии

Алдона
1 июля, 12:50
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Лихо всех обманули с этим коронавирусом. На самом деле преследовались цели цифровизации и оставление без медицинской помощи на пол года в основном стариков и тяжело больных. В дальнейшем есть планы вакцинации и незаметная ликвидация по мнению мафии лишних людей.
На самом леле прогресс это быстро растущее население Земли а с растущим прогрессом возможность их переселения на другие планеты. Об этом говорил ещё ученый Циалковский.
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