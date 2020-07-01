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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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За минувшие сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса, общее число – 1818
За минувшие сутки в Литве был утвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1818, сообщило Министерство здравоохранения в среду.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 206 человек, выздоровело 1524 человека, 81 человек находится в изоляции.
От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 28 завозных случаев.
За сутки проверено 5398 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 428 тыс. 238.
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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На самом леле прогресс это быстро растущее население Земли а с растущим прогрессом возможность их переселения на другие планеты. Об этом говорил ещё ученый Циалковский.