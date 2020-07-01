Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Одна из крупнейших в странах Балтии компания сельскохозяйственных инвестиций – литовская Auga Group выходит на австралийский рынок: продукцией компании начнут торговать в Мельбурне.



При сотрудничестве с местным партнером дистрибуция будет обеспечена по всей стране, планируется расширять ассортимент, сообщила Auga group.



"Выход на австралийский рынок является очень важным достижением. Почти два года мы работали над тем, чтобы на него выйти, и рады, что удалось это сделать со своим торговым знаком", – заявил глава компании по вопросам развития экологических продуктов и коммерции Лауринас Мишкинис.



В прошлом году экспорт составлял около 70% выручки компании. Ее продукты и сырье экспортировались более чем в 30 стран мира, среди которых основными рынками были Япония, США, Канада, ОАЭ, государства ЕС. Одна из крупнейших в странах Балтии компания сельскохозяйственных инвестиций – литовская Auga Group выходит на австралийский рынок: продукцией компании начнут торговать в Мельбурне.При сотрудничестве с местным партнером дистрибуция будет обеспечена по всей стране, планируется расширять ассортимент, сообщила Auga group."Выход на австралийский рынок является очень важным достижением. Почти два года мы работали над тем, чтобы на него выйти, и рады, что удалось это сделать со своим торговым знаком", – заявил глава компании по вопросам развития экологических продуктов и коммерции Лауринас Мишкинис.В прошлом году экспорт составлял около 70% выручки компании. Ее продукты и сырье экспортировались более чем в 30 стран мира, среди которых основными рынками были Япония, США, Канада, ОАЭ, государства ЕС. В прошлом году убытки Auga group составили 1,394 млн евро, когда в 2018 году было получено 3,49 млн евро чистой прибыли. Продажи компании в прошлом году выросли на 2,2% до 3,378 млн евро.



Акции Auga group котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи.



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Литовский оператор газопередающей системы Amber Grid подписал договор с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите на 65 млн евро для прокладки магистрального газопровода (GIPL), который соединит Литву и Польшу. Кредит составляет почти половину стоимости прокладки газопровода в Литве.



Максимальный срок кредита – до 18 лет. Четвертого июня заключение сделки одобрило правление компании, а 29 июня – всеобщее собрание акционеров, сообщила Amber Grid.



"Безопасность энергопоставок является частой темой инвестиций ЕИБ в Балтийских странах. Эта газовая смычка с Польшей является важным шагом к полной интеграции европейского энергетического рынка, ведь это позволит всем трем государствам Балтии и Финляндии присоединиться к европейской сети передачи газа", – отметил в пресс-релизе вице-президент ЕИБ Томас Острос.



"Благоприятные условия кредита четко демонстрируют признание со стороны ЕИБ и наши обязательства своевременно реализовать проект GIPL, который создаст долговременную ценность интеграции регионального газового рынка и обеспечит общие интересы участников рынка газа в различных странах", – отметил гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс.



Строительство газопровода, протяженность трассы которого составляет 165 км, а стоимость 114 млн евро (без НДС), началось в январе этого года, уже выполнено 23% работ. В июне начался самый сложный этап этого года - работы по направленному горизонтальному бурению под рекой Нерис (Вилия), когда специальная труба будет протянута под дном реки.



В Литве газопровод будет проложен до конца 2021 года, его прокладка в стране началась в январе этого года. Более 60% стоимости газопровода финансирует Еврокомиссия.



По перемычке GIPL в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши - до 21 тераватт-часа в год, а газовые рынка стран Балтии станут частью единого газового рынка Евросоюза.



Ранее ЕИБ также финансировал проект перемычки ЛЭП Литвы и Польши LitPol Link.



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Розничный оборот контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga (с НДС) за шесть месяцев этого года составил 8,6 млн евро – на 51,3% меньше, чем в марте 2019 года.



Оборот сети в Литве сократился на 21,4%, в Латвии – на 13,5%, в Эстонии – на 25%, сообщила Apranga через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



Группа сообщила, что на сокращение оборота в наибольшей степени повлияло закрытие магазинов в период карантина.



По причине пандемии коронавируса с середины марта до второй половины апреля были закрыты все магазины группы в Литве, а с конца марта до середины мая в Эстонии, не работали магазины, действующие в торговых центрах. В Латвии с конца марта по середину мая магазины, действующие в торговых центрах, не работали по выходным дням.



Только во втором квартале розничный оборот группы составил 40,9 млн евро – на 30,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. В Литве он сократился на 29,8%, в Латвии – на 27%, в Эстонии – на 38,3%.



В первом полугодии этого года группа Apranga открыла четыре и реконструировала пять магазинов, а шесть закрыла. В этом году группе в Балтийских странах принадлежало 184 магазинов (106 в Литве, 51 в Латвии и 27 в Эстонии).



Акции Apranga котируются в Официальном списке торгов биржи.



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Логистическая компания ACE Logistics приступает к регулярным перевозкам грузов из Китая в Литву по железной дороге – во вторник в Вильнюс прибыл первый состав регулярного поезда, грузы были доставлены напрямую с китайской станции Сиань за 11 дней.



Руководитель подразделения морского и железнодорожного транспорта компании Томас Янкаускас заявил, что грузы будут доставляться два раза в неделю. Планируется, что в будущем поезд будет прибывать за 8-9 дней.



"Мы начали доставлять грузы из Китая по железной дороге семь лет назад, но ранее они следовали через Польшу, а контейнеры с грузами в Варшаве или на границе Литвы мы грузили на автомобильные транспортные средства и доставляли на распределительный терминал в Вильнюсе. Этот поезд исключает этап перегрузки, поэтому экономит и время, и средства", – отметил Т. Янкаускас в сообщении.



По его словам, с перевалкой в Польше грузы обычно достигали Вильнюс за две недели.



ACE Logistics, являющееся литовским подразделением эстонской группы компаний логистики и транспортировки ACE Logistics Group, взялось за перевозку грузов из Китая по железной дороге в 2013 году.



В прошлом году оборот ACE Logistics вырос на 3% до 12,2 млн евро. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии