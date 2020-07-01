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Презумпция голословности. Новости от FITZROY на 1 июля

Alexander Drago | Reuters


Пентагон снял обвинения с России, выдвинутые New York Times

Вакцину против COVID-19 испытают на китайских военных

Литературная подёнщина жены премьера: €135.000 — за 2 рецензии в год

В СМИ слили “прослушку Трампа”

Англия и Уэльс: смертность упала ниже среднего уровня

Вертолётная неучтёнка: в Молдавии накрыли подпольный заводик

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Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 101 раз
добавлена сегодня, 1 июля, 10:27

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