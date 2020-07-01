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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Презумпция голословности. Новости от FITZROY на 1 июля
Пентагон снял обвинения с России, выдвинутые New York Times
Вакцину против COVID-19 испытают на китайских военных
Литературная подёнщина жены премьера: €135.000 — за 2 рецензии в год
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Англия и Уэльс: смертность упала ниже среднего уровня
Вертолётная неучтёнка: в Молдавии накрыли подпольный заводик
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Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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