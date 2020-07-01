В июле в аэропорты Литвы возвращаются 70 направлений полетов 🔊 Воспроизвести



Поскольку страны Европы постепенно возобновляют воздушное сообщение, в июле в аэропорты Литвы возвращаются рейсы 70 направлений. Среди них будут и два новых – рейсы в Дубровник и лондонский Гатвик.



"Июль, как и прогнозировали, начинается очень активно. Уже сегодня возвращается очень много летных направлений и авиакомпаний, которые были в наших аэропортах до карантина", – сказал BNS представитель по связям общественностью литовской компании-оператора аэропортов страны Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.



В июле возобновляются рейсы в Варшаву, Хельсинки, Брюссель, Вену. На этой неделе из Вильнюсского аэропорта также начнутся чартерные рейсы в Грецию и Болгарию.



Обычно в июле были рейсы более чем 90 направлениях, однако Т. Василяускас сказал, что планы на июль демонстрируют положительные тенденции в секторе пассажирской авиации.



"Планы на этот июль мы оцениваем как очень хороший результат. Пассажирская авиация возвращается из глубокой ямы в прежние объемы", – сказал он.



Литовское воздушное пространство было закрыто для рейсов с 4 апреля. С этой же даты было закрыто почти все паромное сообщение. Первые рейсы после карантина были возобновлены в середине мая. Поскольку страны Европы постепенно возобновляют воздушное сообщение, в июле в аэропорты Литвы возвращаются рейсы 70 направлений. Среди них будут и два новых – рейсы в Дубровник и лондонский Гатвик."Июль, как и прогнозировали, начинается очень активно. Уже сегодня возвращается очень много летных направлений и авиакомпаний, которые были в наших аэропортах до карантина", – сказал BNS представитель по связям общественностью литовской компании-оператора аэропортов страны Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.В июле возобновляются рейсы в Варшаву, Хельсинки, Брюссель, Вену. На этой неделе из Вильнюсского аэропорта также начнутся чартерные рейсы в Грецию и Болгарию.Обычно в июле были рейсы более чем 90 направлениях, однако Т. Василяускас сказал, что планы на июль демонстрируют положительные тенденции в секторе пассажирской авиации."Планы на этот июль мы оцениваем как очень хороший результат. Пассажирская авиация возвращается из глубокой ямы в прежние объемы", – сказал он.Литовское воздушное пространство было закрыто для рейсов с 4 апреля. С этой же даты было закрыто почти все паромное сообщение. Первые рейсы после карантина были возобновлены в середине мая. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: граница, контроль, авиарейсы, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии