КНБО сейма Литвы проверит риски инвестиций в стратегические секторы 🔊 Воспроизвести Глава КНБО Сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас



Комитет по национальной безопасности и обороне сейма Литвы (КНБО) в среду поинтересуется инвестициями в стратегические секторы Литвы и развитием экономических отношений с третьими странами.



"Мы хотим услышать, как службы видят определенные процессы инвестиций в наши стратегические объекты, как их оценивают, где видят риски или угрозы, если видят, какие действия планируется предпринять или чего ожидают от политиков", – сказал BNS председатель КНБО, представитель "аграриев" Дайнюс Гайжаускас.



На заседание комитета приглашены представители Департамента госбезопасности, Второго департамента оперативных служб, МИД, правительства.



В этом году в традиционной оценке угроз нацбезопасности литовская разведка упоминала Китай, как государство, которое за счет развития технологий и рычагов экономического влияния повышает геополитическое влияние и создает предпосылки для уязвимости стран, участвующих в ее экономических проектах. Комитет по национальной безопасности и обороне сейма Литвы (КНБО) в среду поинтересуется инвестициями в стратегические секторы Литвы и развитием экономических отношений с третьими странами."Мы хотим услышать, как службы видят определенные процессы инвестиций в наши стратегические объекты, как их оценивают, где видят риски или угрозы, если видят, какие действия планируется предпринять или чего ожидают от политиков", – сказал BNS председатель КНБО, представитель "аграриев" Дайнюс Гайжаускас.На заседание комитета приглашены представители Департамента госбезопасности, Второго департамента оперативных служб, МИД, правительства.В этом году в традиционной оценке угроз нацбезопасности литовская разведка упоминала Китай, как государство, которое за счет развития технологий и рычагов экономического влияния повышает геополитическое влияние и создает предпосылки для уязвимости стран, участвующих в ее экономических проектах. "Посредством инициативы "Один пояс-один путь" и других проектов стратегического развития Китай стремится к глобальному экономическому доминированию и технологическому превосходству", – говорится в отчете разведки.



По данным разведки, в 2019 году основной поток потенциальных инвесторов составляли лица, стремившиеся инвестировать в финансово-кредитном секторе. Отмечался рост интереса инвесторов из третьих стран к учреждению компаний финансовых технологий, платежей, криптовалют. Однако некоторые инвесторы отказались от своих планов, узнав о проверке их соответствия интересам нацбезопасности Литвы. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Россия, безопасность, Китай, инвестиции География: Литва — статья прочитана 103 раза Комментарии