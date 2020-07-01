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КНБО сейма Литвы проверит риски инвестиций в стратегические секторы

Глава КНБО Сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас


Комитет по национальной безопасности и обороне сейма Литвы (КНБО) в среду поинтересуется инвестициями в стратегические секторы Литвы и развитием экономических отношений с третьими странами.

"Мы хотим услышать, как службы видят определенные процессы инвестиций в наши стратегические объекты, как их оценивают, где видят риски или угрозы, если видят, какие действия планируется предпринять или чего ожидают от политиков", – сказал BNS председатель КНБО, представитель "аграриев" Дайнюс Гайжаускас.

На заседание комитета приглашены представители Департамента госбезопасности, Второго департамента оперативных служб, МИД, правительства.

В этом году в традиционной оценке угроз нацбезопасности литовская разведка упоминала Китай, как государство, которое за счет развития технологий и рычагов экономического влияния повышает геополитическое влияние и создает предпосылки для уязвимости стран, участвующих в ее экономических проектах.
"Посредством инициативы "Один пояс-один путь" и других проектов стратегического развития Китай стремится к глобальному экономическому доминированию и технологическому превосходству", – говорится в отчете разведки.

По данным разведки, в 2019 году основной поток потенциальных инвесторов составляли лица, стремившиеся инвестировать в финансово-кредитном секторе. Отмечался рост интереса инвесторов из третьих стран к учреждению компаний финансовых технологий, платежей, криптовалют. Однако некоторые инвесторы отказались от своих планов, узнав о проверке их соответствия интересам нацбезопасности Литвы.
BNS
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: Россия, безопасность, Китай, инвестиции
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 июля, 14:30

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