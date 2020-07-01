В Японии начали тестировать вакцину против коронавируса на людях 🔊 Воспроизвести



Тестирование вакцины будет проводиться в госпитале при университете Осаки



В Японии стартап Anges Inc начал клиническое тестирование потенциальной вакцины против коронавируса на людях. Об этом сообщает



"Медицинский стартап Anges Inc объявил о начале первого в Японии клинического тестирования на людях потенциальной вакцины против нового коронавируса", - отметили в пресс-службе стартапа.



Тестирование вакцины будет проводиться в госпитале при университете Осаки. К началу июля потенциальную вакцину введут 30 здоровым людям. После этого в течение восьми недель исследователи будут смотреть на побочные эффекты от вакцины и создает ли она у пациентов антитела против COVID-19.



В том случае, если первая фаза тестирования потенциальной вакцины подтвердит безопасность для людей, то на втором этапе круг лиц расширят до 400. Если вторая фаза будет успешна, Anges Inc надеется получить разрешение на продажу вакцины от правительства Японии между весной и осенью 2021 года.



Как сообщал APnews ранее, Китайская национальная компания Biotec (CNBG) заявила о безопасности и эффективности одной из вакцин против коронавируса, которую предварительно тестировали на людях. В Японии стартап Anges Inc начал клиническое тестирование потенциальной вакцины против коронавируса на людях. Об этом сообщает APnews со ссылкой на Kyodo News."Медицинский стартап Anges Inc объявил о начале первого в Японии клинического тестирования на людях потенциальной вакцины против нового коронавируса", - отметили в пресс-службе стартапа.Тестирование вакцины будет проводиться в госпитале при университете Осаки. К началу июля потенциальную вакцину введут 30 здоровым людям. После этого в течение восьми недель исследователи будут смотреть на побочные эффекты от вакцины и создает ли она у пациентов антитела против COVID-19.В том случае, если первая фаза тестирования потенциальной вакцины подтвердит безопасность для людей, то на втором этапе круг лиц расширят до 400. Если вторая фаза будет успешна, Anges Inc надеется получить разрешение на продажу вакцины от правительства Японии между весной и осенью 2021 года.Как сообщал APnews ранее, Китайская национальная компания Biotec (CNBG) заявила о безопасности и эффективности одной из вакцин против коронавируса, которую предварительно тестировали на людях. apnews.com.ua Категории: в мире, чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, Китай, Япония, вирус, пандемия — статья прочитана 47 раз Комментарии