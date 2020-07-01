В США вступили в силу ограничения на экспорт в Россию 🔊 Воспроизвести Флаги США и России



Новые правила касаются поставок продукции двойного и военного назначения. "Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американский экспортный контроль", - пояснил



В Соединенных Штатах в понедельник, 29 июня, вступили в силу ограничения на экспорт товаров в Россию. Речь идет о новых правилах Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в РФ, Китай и Венесуэлу. Новые правила касаются поставок продукции двойного и военного назначения. "Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американский экспортный контроль", - пояснил DW министр торговли США Росс.В Соединенных Штатах в понедельник, 29 июня, вступили в силу ограничения на экспорт товаров в Россию. Речь идет о новых правилах Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в РФ, Китай и Венесуэлу. Меры направлены на то, чтобы предотвратить попытки организаций в этих странах "приобрести американские технологии, которые могут быть использованы для разработки оружия, военных самолетов, технических средств наблюдения посредством гражданских цепочек поставок или под предлогом гражданского назначения". В Вашингтоне при этом указывают, что предназначаются разработки при этом для "конечных потребителей товаров военного назначения".



Попытки обхода экспортного контроля США



"Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американский экспортный контроль и подорвать американские интересы в целом, поэтому мы будем бдительно следить за тем, чтобы американские технологии не попали в чужие руки", - пояснил в этой связи министр торговли США Уилбур Росс.



Поправки были подготовлены еще в апреле и размещены для предварительного ознакомления в электронной базе данных Федерального реестра, содержащего официальные документы американской администрации.



Вашингтон расширяет трактовку продукции "военного использования"



Новые правила включают в себя, в частности, расширение трактовки "конечного военного использования" товаров. Теперь под эту категорию подпадают технологические средства, которые могут быть использованы для создания военной продукции. Речь идет, в частности, о полупроводниковом оборудовании и датчиках. Кроме того, США отказываются от ряда исключений, применявшихся ранее к лицензиям для гражданских поставщиков. Это положение распространяется на те страны, деятельность которых Вашингтон воспринимает как угрозу "национальной безопасности".



Как ранее стало известно из проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год, американский Конгреcc планирует выделить 3,8 млрд долларов на сдерживание России в Европе. dw.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: санкции, Россия, США — статья прочитана 94 раза Комментарии