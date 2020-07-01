Фигурантка секс-скандала в Украине создала политическую партию 🔊 Воспроизвести



Бывшая заместитель главы Министерства инфраструктуры Александра Клитина заявила, что создает свою партию "Украина против коррупции". Об этом сообщает



"Я решила бороться за правду самостоятельно, так как на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами", - заявила она.



Клитина добавила, что Криклий уволил ее, потому что она мешала воровать на "Укрзализныце", поэтому она хочет "разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутом". Бывшая заместитель главы Министерства инфраструктуры Александра Клитина заявила, что создает свою партию "Украина против коррупции". Об этом сообщает APnews со ссылкой на заявление Клитиной."Я решила бороться за правду самостоятельно, так как на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами", - заявила она.Клитина добавила, что Криклий уволил ее, потому что она мешала воровать на "Укрзализныце", поэтому она хочет "разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутом". "Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха, и можно оскорблять женщин. Но женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы. Министр Криклий, он меня не только уволил, он меня облил грязью так, чтобы я никогда не оправилась, потому что мешала им воровать на "Укрзализныце". Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие присоединяйтесь ко мне. Скажем "Нет" политическим проститутам", - добавила бывшая заместитель главы Министерства инфраструктуры.







Ранее исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора нардепов от президентской партии, в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель. После секс-скандала Клитина покинула свой пост замминистра по представлению Криклия. apnews.com.ua Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Политическая партия, скандал, Секс География: Украина — статья прочитана 188 раз Комментарии