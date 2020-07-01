Ради спасения экономики: Макрон и Меркель впервые встретились после пандемии 🔊 Воспроизвести



Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель впервые встретились после начала пандемии коронавируса, чтобы обсудить соглашение о перезапуске европейской экономики на фоне беспрецедентного кризиса. Возможность займа в размере 500 млрд евро под гарантии Евросоюза лидеры Франции и Германии согласовали еще в середине мая, передает Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель впервые встретились после начала пандемии коронавируса, чтобы обсудить соглашение о перезапуске европейской экономики на фоне беспрецедентного кризиса. Возможность займа в размере 500 млрд евро под гарантии Евросоюза лидеры Франции и Германии согласовали еще в середине мая, передает RFI «Между одобрительными кивками и заговорщическими улыбками у господина Макрон и госпожи Меркель, которые не виделись с начала эпидемии, был только один месседж: продемонстрировать собственную решимость в необходимости как можно скорее принять план перезапуска европейской экономики», — отмечает Le Monde.



«Мы столкнулись с экономическими вызовами, с которыми не сталкивались на протяжении десятилетий, а, возможно, и никогда», — заявила Ангела Меркель. «Мы надеемся, что найдем решение (после саммита ЕС 17 и 18 июля), несмотря на то, что нам предстоит еще долгий путь», — подчеркнула канцлер в ходе совместной пресс-конференции после встречи со своим французским коллегой.



Эмманюэль Макрон со своей стороны обратился с призывом к европейским странам как можно скорее утвердить план Еврокомиссии по восстановлению европейской экономики после пандемии. Ранее, 19 июня, французский лидер уже выступал с аналогичным призывом к странам ЕС.



Встреча Меркель и Макрона состоялась в понедельник, 29 июня, в резиденции правительства Германии под Берлином. rfi.fr Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Меркель, Макрон, Коронакризис, всетреча — статья прочитана 192 раза Комментарии