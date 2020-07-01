В Европе массово захватывают пустующие из-за пандемии дома россиян 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Нередко избавиться от сквоттеров можно лишь через суд, сообщает



В Европе всё чаще стали захватывать дома россиян, которые пустуют из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако особо сильно эта проблема обострилась в Испании, законы которой порой могут встать на сторону захватчиков, называемых также сквоттерами.



— Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из Восточной Европы, из США — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган, — рассказала в беседе с "Газетой.ру" русскоговорящая жительница Испании. Нередко избавиться от сквоттеров можно лишь через суд, сообщает ЛАЙФ В Европе всё чаще стали захватывать дома россиян, которые пустуют из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако особо сильно эта проблема обострилась в Испании, законы которой порой могут встать на сторону захватчиков, называемых также сквоттерами.— Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из Восточной Европы, из США — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган, — рассказала в беседе с "Газетой.ру" русскоговорящая жительница Испании. По её словам, проблема сквоттинга существовала всегда, однако в период эпидемии коронавируса случаи захвата зданий участились. Согласно закону Испании, любой человек имеет право на жильё, а потому освободить свой дом от сквоттера становится проблематично. Кроме того, согласно закону страны, владелец дома не имеет права даже войти внутрь, чтобы забрать свои вещи. А если же ворваться и выгнать захватчиков силой, могут появиться серьёзные проблемы с полицией.



В основном в Испании россияне владеют сезонными резиденциями для отдыха. Однако авиасообщение с этой страной Россия прекратила 27 марта в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции. Теперь, когда эпидемиологическая ситуация улучшается, начались разговоры о возобновлении перелётов. Поэтому, вероятно, уже очень скоро станет известно, какие ещё сюрпризы ждут наших соотечественников в других странах. life.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, захват, карантин, распространение, коронавирус, сквоттеры — статья прочитана 166 раз Комментарии