Литва вместе с другими странами призывает изменить Пакет мобильности 🔊 Воспроизвести



Литва вместе с Латвией, Эстонией, Польшей, Болгарией, Румынией, Венгрией, Кипром и Мальтой распространила совместное письмо министров, адресованное членам Европарламента, в котором содержится призыв исправить положения Пакета мобильности, касающиеся регламентации деятельности водителей грузовых дальних рейсов.



Министры призывают оценить последствия для общего рынка ЕС и экологии, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.



По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, нынешние положения отрицательно повлияют на общий рынок ЕС, цели климатической политики и весь транспортный сектор.



"К сожалению, положения нынешнего предложения значительно отклонились от основных целей, введены новые ограничивающие и непропорциональные меры. Мы призываем всех голосующих членов Европарламента внимательно рассмотреть предлагаемые ограничивающие меры, как обязательство возвращения грузовиков каждые восемь недель в государство учреждения фирмы, каботажные ограничения и дробление международных перевозок", – отметил Л. Линкявичюс в сообщении. Литва вместе с Латвией, Эстонией, Польшей, Болгарией, Румынией, Венгрией, Кипром и Мальтой распространила совместное письмо министров, адресованное членам Европарламента, в котором содержится призыв исправить положения Пакета мобильности, касающиеся регламентации деятельности водителей грузовых дальних рейсов.Министры призывают оценить последствия для общего рынка ЕС и экологии, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, нынешние положения отрицательно повлияют на общий рынок ЕС, цели климатической политики и весь транспортный сектор."К сожалению, положения нынешнего предложения значительно отклонились от основных целей, введены новые ограничивающие и непропорциональные меры. Мы призываем всех голосующих членов Европарламента внимательно рассмотреть предлагаемые ограничивающие меры, как обязательство возвращения грузовиков каждые восемь недель в государство учреждения фирмы, каботажные ограничения и дробление международных перевозок", – отметил Л. Линкявичюс в сообщении. Голосование по Пакету мобильности 8 июля намечено в рамках пленарной сессии Европарламента.



Пакет мобильности состоит из трех документов – регламента, который устанавливает доступ к рынку грузоперевозок автотранспортом, регламента о максимальной продолжительности труда и минимальном времени отдыха водителей, и директивы, которая пересматривает требования обеспечения выполнения, устанавливает правила командировки водителей.



Большинство закрепленных в пакете положений, за исключением правил по длительности вождения, могут вступить в силу самое ранее через 18 месяцев после принятия, если Европарламент не решит иначе. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: ЕС, правила, перевозчики, пакет, претензии География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии