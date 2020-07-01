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Литва вместе с другими странами призывает изменить Пакет мобильности



Литва вместе с Латвией, Эстонией, Польшей, Болгарией, Румынией, Венгрией, Кипром и Мальтой распространила совместное письмо министров, адресованное членам Европарламента, в котором содержится призыв исправить положения Пакета мобильности, касающиеся регламентации деятельности водителей грузовых дальних рейсов.

Министры призывают оценить последствия для общего рынка ЕС и экологии, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, нынешние положения отрицательно повлияют на общий рынок ЕС, цели климатической политики и весь транспортный сектор.

"К сожалению, положения нынешнего предложения значительно отклонились от основных целей, введены новые ограничивающие и непропорциональные меры. Мы призываем всех голосующих членов Европарламента внимательно рассмотреть предлагаемые ограничивающие меры, как обязательство возвращения грузовиков каждые восемь недель в государство учреждения фирмы, каботажные ограничения и дробление международных перевозок", – отметил Л. Линкявичюс в сообщении.
Голосование по Пакету мобильности 8 июля намечено в рамках пленарной сессии Европарламента.

Пакет мобильности состоит из трех документов – регламента, который устанавливает доступ к рынку грузоперевозок автотранспортом, регламента о максимальной продолжительности труда и минимальном времени отдыха водителей, и директивы, которая пересматривает требования обеспечения выполнения, устанавливает правила командировки водителей.

Большинство закрепленных в пакете положений, за исключением правил по длительности вождения, могут вступить в силу самое ранее через 18 месяцев после принятия, если Европарламент не решит иначе.
BNS
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: ЕС, правила, перевозчики, пакет, претензии
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 июля, 14:00

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