Литва выделила 50 тыс. евро на деятельность Детского фонда ООН в Сирии 🔊 Воспроизвести



Литва выделила 50 тыс. евро на деятельность Детского фонда ООН в Сирии, сообщило во вторник Министерство иностранных дел.



Глава литовской дипломатической миссии Линас Линквичюс на проходившей во вторник видео-конференции министров стран ООН и Евросоюза акцентировал необходимость поддержки нового поколения и важность правовой ответственности за преступления, осуществляемые в Сирии.



"Только обеспечив правовую ответственность за преступления, осуществленные в Сирии во время войны, мы можем надеяться на долговременное разрешение конфликта. Мы ценим усилия организаций, работающих в этой сфере, и надеемся, что их работа в длительной перспективе принесет значительные результаты", – цитируются слова Л. Линкявичюса в сообщении министерства.



Он также отметил, что пока сирийский режим не будет соблюдать условия мирного урегулирования, базирующиеся на положениях ООН, Литва и далее будет поддерживать санкции в отношении этого режима.



МИД сообщил, что с 2012 года Литва в целом выделила сирийским жителям 338,4 тыс. евро гуманитарной помощи.



Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года, это – одна из крупнейших гуманитарных катастроф XXI века.



По различным подсчетам, в конфликте погибли 380-560 тыс. жителей страны.



В данный момент более 12 млн сирийцев требуется гуманитарная помощь, в стране около 7 млн переселенцев, в соседних странах убежище нашли около 5,5 млн сирийцев. Литва выделила 50 тыс. евро на деятельность Детского фонда ООН в Сирии, сообщило во вторник Министерство иностранных дел.Глава литовской дипломатической миссии Линас Линквичюс на проходившей во вторник видео-конференции министров стран ООН и Евросоюза акцентировал необходимость поддержки нового поколения и важность правовой ответственности за преступления, осуществляемые в Сирии."Только обеспечив правовую ответственность за преступления, осуществленные в Сирии во время войны, мы можем надеяться на долговременное разрешение конфликта. Мы ценим усилия организаций, работающих в этой сфере, и надеемся, что их работа в длительной перспективе принесет значительные результаты", – цитируются слова Л. Линкявичюса в сообщении министерства.Он также отметил, что пока сирийский режим не будет соблюдать условия мирного урегулирования, базирующиеся на положениях ООН, Литва и далее будет поддерживать санкции в отношении этого режима.МИД сообщил, что с 2012 года Литва в целом выделила сирийским жителям 338,4 тыс. евро гуманитарной помощи.Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года, это – одна из крупнейших гуманитарных катастроф XXI века.По различным подсчетам, в конфликте погибли 380-560 тыс. жителей страны.В данный момент более 12 млн сирийцев требуется гуманитарная помощь, в стране около 7 млн переселенцев, в соседних странах убежище нашли около 5,5 млн сирийцев. BNS Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: фонд, дети, ООН, Сирия География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии