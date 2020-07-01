Главная >> Новости >> общество, политика >> В июне поток лживой информации о коронавирусе сократился вполовину – ВС Литвы

В июне поток лживой информации о коронавирусе сократился вполовину – ВС Литвы



Литовская армия утверждает, что в июне, по сравнению с предыдущими месяцами, поток вводящей в заблуждение информации о коронавирусе в информационном пространстве сократился наполовину.

"На фоне постепенного ослабления карантинных условий и окончательной отмены карантина в Литве, мы отметили, что в поток дезинформации на эту тему в литовском информационном пространстве сократился. В июне фиксировалось в два раза меньше вводящей в заблуждение информации о коронавирусе, по сравнению с мартом или апрелем", – заявил на пресс-конференции в сейме главный специалист Департамента стратегической коммуникации вооруженных сил (ВС) Литвы, старший лейтенант Мажвидас Кунявичюс.

По его словам, с начала февраля в Литве в целом было зафиксировано 1484 случая дезинформации о коронавирусе. Сообщения чаще всего распространялись на русском, литовском, английском языках.
"Цели и мишени дезинформации остаются неизменными: это желание вызвать противостояние в обществе, создать имидж Литвы как отсталого, плохо функционирующего государства, принизить государственный потенциал и достижения, дискредитировать государственность, власть и ее решения, членство в НАТО, в Евросоюзе, и наших союзников", – сказал представитель литовской армии.

По словам М. Кунявичюса, самые значительные потоки вводящей в заблуждение информации и конспиративных теорий все еще остаются в тех государствах, где ситуация с коронавирусом с трудом контролируется.

Он подчеркнул, что из этих стран такая информация попадает в Литву, однако по причине более низкого интереса и контролируемой ситуации " сообщения не достигают больших аудиторий, транслируются на сайтах с низким доверием, в группах или в блогах".
BNS
Категории: общество, политика
Ключевые слова: СМИ, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 172 раза
добавлена сегодня, 1 июля, 13:00

Комментарии

Аллона
1 июля, 13:07
#
Просто сми сами устали от своей пропаганды лжи.
ответить
Алдона
1 июля, 13:08
#
Народ устал от ковидобесия средств пропаганды ковидобесия.Стали меньше писать об международной афере поэтому сократился поток макарон на уши обывателя.
А что это была афера знает каждый житель любой страны если он не конченный дурак.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка