В июне поток лживой информации о коронавирусе сократился вполовину – ВС Литвы 🔊 Воспроизвести



Литовская армия утверждает, что в июне, по сравнению с предыдущими месяцами, поток вводящей в заблуждение информации о коронавирусе в информационном пространстве сократился наполовину.



"На фоне постепенного ослабления карантинных условий и окончательной отмены карантина в Литве, мы отметили, что в поток дезинформации на эту тему в литовском информационном пространстве сократился. В июне фиксировалось в два раза меньше вводящей в заблуждение информации о коронавирусе, по сравнению с мартом или апрелем", – заявил на пресс-конференции в сейме главный специалист Департамента стратегической коммуникации вооруженных сил (ВС) Литвы, старший лейтенант Мажвидас Кунявичюс.



По его словам, с начала февраля в Литве в целом было зафиксировано 1484 случая дезинформации о коронавирусе. Сообщения чаще всего распространялись на русском, литовском, английском языках. Литовская армия утверждает, что в июне, по сравнению с предыдущими месяцами, поток вводящей в заблуждение информации о коронавирусе в информационном пространстве сократился наполовину."На фоне постепенного ослабления карантинных условий и окончательной отмены карантина в Литве, мы отметили, что в поток дезинформации на эту тему в литовском информационном пространстве сократился. В июне фиксировалось в два раза меньше вводящей в заблуждение информации о коронавирусе, по сравнению с мартом или апрелем", – заявил на пресс-конференции в сейме главный специалист Департамента стратегической коммуникации вооруженных сил (ВС) Литвы, старший лейтенант Мажвидас Кунявичюс.По его словам, с начала февраля в Литве в целом было зафиксировано 1484 случая дезинформации о коронавирусе. Сообщения чаще всего распространялись на русском, литовском, английском языках. "Цели и мишени дезинформации остаются неизменными: это желание вызвать противостояние в обществе, создать имидж Литвы как отсталого, плохо функционирующего государства, принизить государственный потенциал и достижения, дискредитировать государственность, власть и ее решения, членство в НАТО, в Евросоюзе, и наших союзников", – сказал представитель литовской армии.



По словам М. Кунявичюса, самые значительные потоки вводящей в заблуждение информации и конспиративных теорий все еще остаются в тех государствах, где ситуация с коронавирусом с трудом контролируется.



Он подчеркнул, что из этих стран такая информация попадает в Литву, однако по причине более низкого интереса и контролируемой ситуации " сообщения не достигают больших аудиторий, транслируются на сайтах с низким доверием, в группах или в блогах". BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: СМИ, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии