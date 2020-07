Times: запугивал и унижал — разговоры с лидерами союзных стран Трамп превращал в издевательства 🔊 Воспроизвести Reuters



Президент США Дональд Трамп с почтением относился к российскому и турецкому коллегам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, но оскорблял лидеров стран — союзников США, передаёт The Times. Как отмечает издание, «особую неприязнь» Трамп проявлял к женщинам, издеваясь над бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и намеренно запугивая её.



Кроме того, Трамп часто использовал телефонные переговоры с Путиным для критики в адрес бывших президентов США Барака Обамы и Джорджа Буша — младшего, подчёркивая своё преимущество над ними.



The Times пишет, что подобная информация имеет «особый резонанс» после того, как стало известно о «сговоре», который якобы имел место между Россией и боевиками из движения «Талибан»*. В частности, Трамп оказался под шквалом критики из-за отсутствия реакции на то, что, как утверждается, «российская разведка пыталась заплатить талибам за убийство американских и британских солдат в Афганистане».



При этом в посольстве России в Вашингтоне заявили, что обвинения являются необоснованными, добавив, что они спровоцировали угрозу жизни российских дипломатов.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



При этом, как отмечает издание, Трамп с почтением относился к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану. Тот факт, что глава Белого дома часто уступал им в ходе телефонных разговоров, убедил ряд высокопоставленных чиновников США в том, что Трамп представляет угрозу для национальной безопасности страны.