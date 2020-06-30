В Белоруссии осталось шесть претендентов на пост президента 🔊 Воспроизвести



По данным ЦИК Белоруссии, шесть претендентов собрали необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты.



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Ранее председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания является самой тяжёлой за всю историю страны. По данным ЦИК Белоруссии, шесть претендентов собрали необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты.Как сообщает RT со ссылкой на TUT.by, после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей. У Виктора Бабарико — 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.Ранее председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания является самой тяжёлой за всю историю страны. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты География: Белоруссия — статья прочитана 148 раз Комментарии